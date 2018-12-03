МинВОТ в октябре зафиксировало около 170 событий, дестабилизирующих Украину

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Одним из проблемных направлений является "минирование"

В октябре Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) зафиксировало около 170 событий, которые могут дестабилизировать украинское общество. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Исследования и анализ информации из открытых источников свидетельствует, что в октябре зафиксировано около 170 событий, которые могут дестабилизировать ситуацию внутри страны.

В частности, вербовка украинцев и использование их РФ для подстрекательства и пропаганды раскола Украины является одной из угроз. До сих пор одним из проблемных направлений, которое активно используется государством-агрессором для дестабилизации ситуации в Украине, является "минирование". В октябре зафиксировано 29 таких случаев. Параллельно с нагнетанием ситуации наблюдается большое количество случаев незаконного изготовления и распространения нелегального оружия.

По данным мониторинга, в октябре наибольшее количество случаев, которые могут дестабилизировать ситуацию, зафиксировано в Одесской (19%), Донецкой (17%), Львовской (9%), Сумской (8%) и Закарпатской (7%) областях.

Согласно положению о своей деятельности, МинВОТ осуществляет ряд мер для решения проблем, связанных с конфликтом и уязвимыми территориями, а также приоритетом работы является усиление устойчивости украинского государства перед вызовами, которые часто искусственно создаются извне для ее ослабления.

В частности, к таким мероприятиям относятся координационные усилия по мониторингу, анализу данных, осуществление превентивных мер по решению конфликтов по всей территории Украины.

Напомним, недавно в Киеве эвакуировали 37 супермаркетов "Сильпо". Сообщение о якобы взрывчатке на складе в "Сильпо" поступило в колл-центр Службы безопасности Украины.

До этого полиция задержала подозреваемого в "минировании" вокзалов в Киеве. Им оказался пятнадцатилетний парень.