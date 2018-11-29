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Поліція розшукує псевдомінера супермаркетів "Сільпо" в Києві

Новини » Надзвичайні події    29.11.2018 - 12:53
Поліція розшукує псевдомінера супермаркетів "Сільпо" в Києві
Ілюстративне фото (facebook.com/trademasterua)

За фактом "замінування" супермаркетів відкрили кримінальну справу

Поліція Києва відкрила кримінальну справу і приймає заходи для розшуку псевдомінера, через якого вчора евакуювали столичні супермаркети "Сільпо". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що після вчорашнього дзвінка поліція перевірила всі магазини мережі й не виявила вибухонебезпечних предметів і речовин. Відомості про неправдиве повідомлення про загрозу безпеці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу.

"Працівники поліції проводять заходи, спрямовані на встановлення псевдомінера. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі", - додали в поліцію.

Нагадаємо, вчора в Києві евакуювали 37 супермаркетів "Сільпо". За уточненою інформацією, з супермаркетів евакуювали близько 5000 відвідувачів і працівників супермаркетів. Повідомлення про вибухівку на складі в "Сільпо" надійшло до колл-центру Служби безпеки України.

До цього поліція затримала підозрюваного в "мінуванні" вокзалу в Києві. Ним виявився п'ятнадцятирічний хлопець.

 

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