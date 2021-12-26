У Москві готують делегацію для засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі
Терміни і формат засідання Ради Росія - НАТО, а також склад російської делегації знаходяться в опрацюванні. У Москві хочуть направити високопоставлених військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар МЗС РФ Олександра Грушка російському держагентству ТАСС.
"Терміни, модальності, формат і склад делегації опрацьовуються", - сказав Грушко.
За його словами, "оскільки мова йде про питання військової безпеки, принципово важливо, щоб у засіданні Ради Росія - НАТО взяли участь високопоставлені військові".
Раніше турецьке агентство Anadolu з посиланням на джерело в Альянсі повідомило, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийняв рішення скликати засідання Ради Росія - НАТО 12 січня 2022 року.
До цього прес-служба НАТО повідомила, що 12-13 січня в Брюсселі пройде засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів держав - членів Альянсу.