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У Москві готують делегацію для засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі

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Неділя 26 грудня 2021 10:53
У Москві готують делегацію для засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі Фото: МЗС РФ (mid.ru)
Автор: Олександр Білоус

Терміни і формат засідання Ради Росія - НАТО, а також склад російської делегації знаходяться в опрацюванні. У Москві хочуть направити високопоставлених військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар МЗС РФ Олександра Грушка російському держагентству ТАСС.

"Терміни, модальності, формат і склад делегації опрацьовуються", - сказав Грушко.

За його словами, "оскільки мова йде про питання військової безпеки, принципово важливо, щоб у засіданні Ради Росія - НАТО взяли участь високопоставлені військові".

Раніше турецьке агентство Anadolu з посиланням на джерело в Альянсі повідомило, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийняв рішення скликати засідання Ради Росія - НАТО 12 січня 2022 року.

До цього прес-служба НАТО повідомила, що 12-13 січня в Брюсселі пройде засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів держав - членів Альянсу.

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