В Києві за минулу добу немає випадків зараження коронавірусом

За минулу добу в Києві не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим, мер міста зазначив, що всього в Києві два випадки зараження коронавірусом.

"За минулу добу в Києві не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом", - розповів він.

Зазначимо, що 13 березня в Україні підтвердили першу смерть від коронавірусу. Жертвою стала 71-жителька Житомирської області, яка напередодні повернулася з Польщі. Всього в Україні зареєстровано 3 випадки коронавіруса.

За станом на 19 березня в Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України від початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на коронавірус, 16 випадків підтвердили.

Найбільша кількість випадків зараження коронавірусом в Україні підтверджена в Чернівецькій області - 10 (1 летальний). Також підтверджено захворювання у Житомирській - 1 (летальний), Київській - 2, Донецькій - 1 областях і 2 випадки в Києві.