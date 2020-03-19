У МОЗ надійшло 260 підозр на коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні підтверджено 16 випадків коронавіруса

У Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України від початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на коронавирус, 16 випадків підтвердили. Про це повідомили в МОЗ.

За минулу добу, 18 березня, в ЦГЗ надійшло 79 підозр, з них два були позитивними - у Київській і Донецькій областях.

"Вірусологічний референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджує не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб", - зазначили в МОЗ.

Всього в світі зареєстровано 218 тисяч 815 випадків захворювання COVID-19. 84 тисячі 114 осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 137 тисяч 677 випадків коронавіруса.

Нагадаємо, найбільшу кількість випадків зараження коронавірусом в Україні підтверджено в Чернівецькій області - 10 (1 летальний). Також підтверджено захворювання у Житомирській - 1 (летальний), Київській - 2, Донецькій - 1 областях і 2 випадки в Києві.

Також РБК-Україна писало, що у Херсоні бригаду швидкої допомоги відправили на карантин через можливості зараження коронавірусом. Бригада буде перебувати на обсервації 14 днів.