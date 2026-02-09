Минус "лишние" квадраты: "єОселя" радикально изменила правила кредитования

Главное:

Квартиры: Базовый лимит - 52,5 кв. м на семью из 1-2 человек (+21 кв. м на каждого следующего члена), но максимум 115,5 кв м .

Базовый лимит - на семью из 1-2 человек (+21 кв. м на каждого следующего члена), но максимум . Дома: Базовый лимит - 62,5 кв. м на 1-2 человек (+21 кв. м на каждого следующего), но максимум 125,5 кв. м.

Базовый лимит - на 1-2 человек (+21 кв. м на каждого следующего), но максимум Возрастной ценз: Для жилья до 3 лет допускается превышение площади на 10% . Для более старой недвижимости - никаких отклонений от нормы.

Для жилья до 3 лет допускается превышение площади на . Для более старой недвижимости - никаких отклонений от нормы. Оплата сверх нормы: Если площадь или стоимость превышают лимиты, разницу заемщик должен оплатить самостоятельно как часть первого взноса.

Нормативы площади: детальный расчет

Новые правила "єОселі" четко разграничивают возможности для различных типов семей. Если семья состоит из трех человек, предельная площадь квартиры будет рассчитываться как 52,5 + 21 = 73,5 кв. м. Однако не более не более 115,5 кв.м, для домов максимум составляет 125,5 кв. м.

Ранее правила были более лояльными: лимит в 52,5 кв. м касался только одного человека, а на каждого следующего члена семьи добавляли еще 21 кв. м. Это позволяло, например, паре претендовать на программу, даже имея жилье площадью 73,5 кв. м.

Теперь условия стали жестче: отныне семья из двух человек может рассчитывать на льготную ипотеку только в том случае, если площадь их недвижимости не превышает 52,5 м².

Важное уточнение относительно "молодого" жилья

Правительство оставило небольшое "окно" для тех, кто выбирает новостройки или объекты, построенные недавно. Если дому или ЖК менее 3 лет, банк может согласовать кредит на объект, площадь которого на 10% больше нормативной.

Однако для вторичного рынка, где возраст здания превышает 3 года, эти правила становятся максимально жесткими: ни одного лишнего метра за счет льготного кредита.

Почему это важно

Изменения фактически отсекают возможность покупки слишком просторного жилья через государственную программу, фокусируя ресурс на социально необходимых площадях. Покупателям, которые нацелены на "лишние" метры, теперь придется готовить значительно больший первоначальный взнос.