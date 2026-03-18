Минус заводы: Силы обороны Украины поразили два важных авиапредприятия в России

Так, Силы обороны атаковали авиастроительный завод "Авиастар" в Ульяновской области РФ. Он обеспечивает производство военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, а также обслуживает Ан-124 "Руслан", которые еще остались у россиян.

"По предварительной информации, поражено климатическое укрытие и места стоянки самолетов. Часть воздушных судов на территории предприятия получила повреждения различной степени. Масштабы нанесенного ущерба уточняются", - сказано в сообщении.

Также операторы СБС поразили 123-й авиаремонтный завод в Старой Руссе Новгородской области РФ. Это предприятие занимается восстановлением российской авиации.

"Это уникальный для РФ объект с полным циклом ремонта и модернизации тяжелых транспортных самолетов, в частности Ил-76, Ил-78, Л-410, а также авиационных двигателей типа Д-30КП, АИ-20 и других агрегатов", - говорится в сообщении СБС.

Завод, который имеет собственный аэродром, инфраструктуру и автономный в выполнении работ, участвует в выполнении государственного оборонного заказа для российских оккупантов и привлечен к экспортным контрактам и "программам импортозамещения"

"Поражение таких объектов напрямую влияет на возможности противника восстанавливать авиационную технику и поддерживать ее боевую готовность", - добавили в СБС.