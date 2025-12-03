ЕС готовит юридический механизм для разблокировки российских активов для Украины

Европейская комиссия ищет юридический механизм для разблокировки российских активов в пользу Украины, сталкиваясь с опасениями Бельгии о возможных финансовых рисках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Politico.

План Комиссии по предоставлению кредита Украине

Европейская комиссия предлагает правовое решение, чтобы развеять сомнения Бельгии относительно использования 140 миллиардов евро российских замороженных активов в качестве займа Украине.

В рамках подготовки саммита Европейского совета страны-члены ЕС должны согласовать этот шаг, однако Бельгия опасается, что при необходимости возврата средств ей придется покрывать расходы самостоятельно.

Юридические новшества и обход вето

Сейчас разрабатывается правовая база, которая, по мнению чиновников, позволит избежать ситуации, когда отдельная страна ЕС, например Венгрия или Словакия, сможет заблокировать продление санкций против Москвы.

Комиссия намерена опереться на статью 122 Договора ЕС, позволяющую действовать "в духе солидарности" между государствами-членами, что позволит принять решения квалифицированным большинством, лишив отдельные страны права вето.

Влияние на санкционную политику

Юристы ЕС подтверждают, что гибкое толкование статьи 122 оправдывает пересмотр требований по одностайности. Это может также уменьшить частоту голосований по продлению санкций с каждых шести месяцев до одного раза на три года, что обеспечит стабильность и снизит риски для финансовой поддержки Украины.

Риск для бюджета Украины

Время играет решающую роль: отсутствие соглашения оставит Украину с ограниченным бюджетом для обороны до апреля.

В противном случае расходы лягут на налогоплательщиков ЕС, а замороженные миллиарды России останутся недоступными.

Ключевой вопрос — убедит ли новая юридическая стратегия премьер-министра Бельгии разрешить освобождение средств из Euroclear в Брюсселе.