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Оккупанты ночью атаковали Украину "Шахедами": удалось сбить десяток дронов

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Суббота 10 декабря 2022 08:32
Оккупанты ночью атаковали Украину "Шахедами": удалось сбить десяток дронов Фото: оккупанты ночью атаковали Украину "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в ночь на 10 декабря атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Силам ПВО удалось сбить 10 из 15 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

"Ночью, 10 декабря, российские оккупанты атаковали юг Украины дронами-камикадзе "Shahed-136/131" иранского производства. Подразделениями воздушного командования "Юг" Воздушных сил ВС Украины сбиты десять вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее аналитики ISW отмечали, что российские силы, вероятно, модифицировали иранские беспилотники для работы в более холодных погодных условиях. В связи с чем в ближайшие недели оккупанты могут увеличить использование "Шахедов" против Украины.

Как известно, Россия несколько недель не использовала для ударов по Украине иранские дроны-камикадзе. По предположению военных, это связано не столько с морозами, сколько с окончанием партии снабжения дронами из Ирана.

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