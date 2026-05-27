Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Минус половина военного бюджета РФ: стали известны детали криптовалютных санкций Британии

10:12 27.05.2026 Ср
3 мин
Часть санкционного списка Британии составила Украина
aimg Елена Чупровская
Фото: 90 миллиардов долларов в год: Британия раскрыла детали санкций против крипты РФ (Getty Images)

Сеть, через которую РФ прокручивала 90 миллиардов долларов в год - половину своего военного бюджета - заблокирована. Великобритания назвала конкретные платформы, имена и схемы, которыми те пользовались - они вошли в новый санкционный пакет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка журналистам.

Пакет бьет по двум ключевым инструментам, которые Россия использовала для обхода санкций:

  • Криптобиржи - площадки, через которые рубли превращались в криптоактивы без банковского контроля.
  • Сеть "А7" - финансовая платформа под кремлевским "зонтиком" для закупки оружия, обработки нефтяных денег и расчетов в обход Запада.

Только за прошлый год через "А7" прошло более 90 миллиардов долларов - это половина годовых расходов России на войну.

Какие платформы заблокированы

Rapira Group LLC (Грузия) - криптобиржа под ориентирована на Россию. Проводила транзакции с подсанкционными Garantex и Bitpapa на десятки миллионов долларов. Разрешала обмен крипты без проверки личности, работала через Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Промсвязьбанк. После блокировки Garantex перебрала на себя значительную часть его клиентов.

ABCeX (Сальвадор, оборот - 11 миллиардов долларов) - позволяла обменивать рубли на криптоактивы без стандартных банковских ограничений, через наличные и P2P-схемы. Связана с денежными потоками Garantex, имеет офисы в России и работает через российские банки.

Aifory LLC (Грузия) - специализировалась на схеме "рубль-криптовалюта". После блокировки Garantex приняла значительную часть его клиентов. Также связана с иранской платформой Abantether - оборот между ними составляет около 2 миллионов долларов в криптовалюте.

Дополнительно под санкции попали EXMO Exchange Limited, ARVIX Limited Liability Company и Bitpapa IC FZC LLC.

Великобритания внесла в санкционный список четырех человек:

  • Сергей Менделеев - соучредитель подсанкционной биржи Garantex и платформы Exved, годами строил схемы обхода ограничений.
  • Игорь Горин и Ирина Акопян - заместители генерального директора группы компаний "А7".
  • Лиран Коэн - гражданин Израиля, связанный с сетью "А7".

Санкции ввели и против двух государственных структур Кыргызстана - Eurasian Savings Bank и Virtual Asset Issuer.

Роль Украины

"Мы благодарны Великобритании за санкции на финансовый сектор и его инфраструктуру, который использует Кремль. Часть решений в этом пакете базируется на материалах и предложениях, которые украинская сторона, в частности НБУ, передавала британским партнерам в рамках санкционной координации. Мы продолжим давить на каждую транзакцию и лицо, которое финансирует агрессию против Украины или фасилитирует запрещенные транзакции", - заявил Власюк.

Напомним, накануне Великобритания объявила о введении "криптовалютных" санкций против РФ. Под ограничения попали 18 финансовых учреждений, банков и криптоплатформ. Лондон также оценил, что благодаря сети "А7" Россия вернула в свое распоряжение более 1,5 миллиарда долларов.

Как сообщало РБК-Украина, параллельно Совет ЕС продлил еще на год санкции против РФ за нарушение прав человека - под ограничениями остаются 72 человека и одно юридическое лицо.

