Минус половина военного бюджета РФ: стали известны детали криптовалютных санкций Британии

Пакет бьет по двум ключевым инструментам, которые Россия использовала для обхода санкций:

Криптобиржи - площадки, через которые рубли превращались в криптоактивы без банковского контроля.

- площадки, через которые рубли превращались в криптоактивы без банковского контроля. Сеть "А7" - финансовая платформа под кремлевским "зонтиком" для закупки оружия, обработки нефтяных денег и расчетов в обход Запада.

Только за прошлый год через "А7" прошло более 90 миллиардов долларов - это половина годовых расходов России на войну.

Какие платформы заблокированы

Rapira Group LLC (Грузия) - криптобиржа под ориентирована на Россию. Проводила транзакции с подсанкционными Garantex и Bitpapa на десятки миллионов долларов. Разрешала обмен крипты без проверки личности, работала через Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Промсвязьбанк. После блокировки Garantex перебрала на себя значительную часть его клиентов.

ABCeX (Сальвадор, оборот - 11 миллиардов долларов) - позволяла обменивать рубли на криптоактивы без стандартных банковских ограничений, через наличные и P2P-схемы. Связана с денежными потоками Garantex, имеет офисы в России и работает через российские банки.

Aifory LLC (Грузия) - специализировалась на схеме "рубль-криптовалюта". После блокировки Garantex приняла значительную часть его клиентов. Также связана с иранской платформой Abantether - оборот между ними составляет около 2 миллионов долларов в криптовалюте.

Дополнительно под санкции попали EXMO Exchange Limited, ARVIX Limited Liability Company и Bitpapa IC FZC LLC.

Великобритания внесла в санкционный список четырех человек:

Сергей Менделеев - соучредитель подсанкционной биржи Garantex и платформы Exved, годами строил схемы обхода ограничений.

- соучредитель подсанкционной биржи Garantex и платформы Exved, годами строил схемы обхода ограничений. Игорь Горин и Ирина Акопян - заместители генерального директора группы компаний "А7".

- заместители генерального директора группы компаний "А7". Лиран Коэн - гражданин Израиля, связанный с сетью "А7".

Санкции ввели и против двух государственных структур Кыргызстана - Eurasian Savings Bank и Virtual Asset Issuer.

Роль Украины

"Мы благодарны Великобритании за санкции на финансовый сектор и его инфраструктуру, который использует Кремль. Часть решений в этом пакете базируется на материалах и предложениях, которые украинская сторона, в частности НБУ, передавала британским партнерам в рамках санкционной координации. Мы продолжим давить на каждую транзакцию и лицо, которое финансирует агрессию против Украины или фасилитирует запрещенные транзакции", - заявил Власюк.