Минус почти 1500 оккупантов: Генштаб поделился обновленной статистикой
Украинские Вооруженные силы обновили данные о потерях российских войск с начала полномасштабного вторжения, фиксируя масштабное истощение личного состава и техники противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
С 24 февраля 2022 года по 8 января 2026 года потери российских войск оцениваются в 1 215 900 человек личного состава.
На поле боя уничтожено 11 521 танк, 23 874 боевых бронемашины и 35 874 артиллерийских систем.
Кроме того, противник лишился 1 596 реактивных систем залпового огня и 1 269 средств противовоздушной обороны.
Авиация, дроны и крылатые ракеты
Российские потери в авиации составили 434 самолета и 347 вертолетов. Особое внимание уделяется беспилотным летательным аппаратам: с начала войны сбито 102 074 оперативно-тактических дрона. Крылатых ракет уничтожено 4 137 единиц, что существенно снижает ударный потенциал врага.
Морская и специальная техника
На море противник потерял 28 кораблей и катеров, а также 2 подводные лодки. Автомобильная техника и автоцистерны — 73 336 единиц, а специальная техника — 4 037 единиц. Такие потери значительно ограничивают мобильность и логистику российских войск.
Прирост за последние сутки
По данным Генштаба, только за последние сутки противник потерял дополнительно 1 400 человек, 6 танков, 9 бронемашин, 17 артиллерийских систем, 1 РСЗО и 225 оперативно-тактических БПЛА.
Эти данные подтверждают постоянное истощение ресурсов врага и эффективность действий украинской армии.
Статистика Генштаба демонстрирует не только масштабы потерь России, но и устойчивость украинской обороны, способность ВСУ сохранять контроль над ситуацией на всех фронтах, эффективно уничтожая личный состав, технику и оружие противника.
Напоминаем, что в 2025 году предприятия АО "Украинская оборонная промышленность" значительно нарастили производство вооружений и военной техники, увеличив выпуск на 50% — с 122 млрд грн в 2024 году до более 180 млрд грн, что отражает активное развитие оборонного сектора страны и рост возможностей для оснащения армии.
Отметим, что на фоне переговоров о мирном урегулировании европейские страны пересматривают планы военного присутствия в Украине, сокращая численность и изменяя формат миссии. Сейчас Великобритания и Франция рассматривают возможность направить в страну до 15 000 военнослужащих, что значительно ниже первоначальных планов в рамках "коалиции желающих".