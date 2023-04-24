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Превратили в мусор. В Харьковской области пограничники "приземлили" дрон-камикадзе

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Понедельник 24 апреля 2023 13:02
Превратили в мусор. В Харьковской области пограничники "приземлили" дрон-камикадзе Фото: в Харьковской области пограничники "приземлили" дрон-камикадзе (dpsu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты продолжают загрязнять Украину своим мусором. На днях пограничники уничтожили вражеский БПЛА.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Бойцы активно противодействуют воздушным целям противника, которые в последнее время все чаще пытаются наносить удары по позициям пограничников и Сил обороны Украины", - пишет пресс-служба.

Как отмечают в Госпогранслужбе, враг продолжает загрязнять окружающую среду нашей страны своим мусор. На днях пограничники зафиксировали ударный дрон-камикадзе, летевший вглубь территории Украины.

"Полет был не долог. Благодаря постоянной бдительности и меткой стрельбе из автоматического оружия, ударный дрон камикадзе был превращен в мусор", - добавляет пресс-служба.

Фото: в Харьковской области пограничники "приземлили" дрон-камикадзе (dpsu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно украинские зенитчики также "приземлили" российский разведывательный беспилотник "Мерлин" в Николаевской области.

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