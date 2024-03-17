Минус два вражеских танка и три БМП. Военные отбили штурм оккупантов под Марьинкой (видео)

"Два вражеских танка и три БМП уничтожены сегодня в окрестностях Марьинки точными ударами подразделений артиллерии, беспилотных авиационных комплексов и противотанковых ракетных комплексов нашей бригады. Очередная попытка штурма позиций 46 оаэмбр стала дневным ужасом для оккупантов. Не спасли зайд и пришелеповатые "мангалы-халабуды" на крышах", - сообщили украинские бойцы.

Военные заявили, что этими умелыми действиями украинские десантники во взаимодействии с дружественными подразделениями в общей зоне ответственности в очередной раз доказали, что не стоит осквернять украинскую землю.

"А если и ехать или ходить по ней, то только в единственно правильном направлении - в ад!", - добавили в бригаде.

Потери России на фронте

Напомним, что российский режим скрывает потери своей армии в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 430 тысяч солдат.

Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 1160 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.

Британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны.

Детальнее о том, как ВСУ закрывают "болевые точки" на фронте и решится ли результат войны летом - читайте в материале РБК-Украина.

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