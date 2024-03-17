Мінус два ворожі танки й три БМП. Військові відбили штурм окупантів під Мар'їнкою (відео)

"Два ворожі танки й три БМП знищено сьогодні на околицях Мар’їнки влучними ударами підрозділів артилерії, безпілотних авіаційних комплексів і протитанкових ракетних комплексів нашої бригади. Чергова спроба штурму позицій 46 оаембр стала денним жахом для окупантів. Не врятували зайд і пришелепкуваті «мангали-халабуди» на дахах", - повідомили українські бійці.

Військові заявили, що цими вправними діями українські десантники у взаємодії з дружніми підрозділами в спільній зоні відповідальності вкотре довели, що не варто паплюжити українську землю.

"А якщо і їхати чи ходити нею, то лише в єдино правильному напрямку - до пекла!", - додали в бригаді.

Втрати Росії на фронті

Нагадаємо, що російський режим приховує втрати своєї армії у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни втратила на фронті вже понад 430 тисяч солдатів.

Лише за останню добу наші захисники ліквідували 1160 росіян та знищили десятки одиниць техніки ворога.

Британська розвідка заявила, що середньодобові втрати Росії у лютому були найбільші від початку повномасштабної війни.

Детальніше про те, як ЗСУ закривають "больові точки" на фронті та чи вирішиться результат війни влітку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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