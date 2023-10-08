Минус четыре танка за сутки. Бригада "Магура" показала видео работы дронов
Бойцы бригады "Магура" за минувшие сутки ликвидировали четыре танка российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 47 ОМБр.
Воины 47 отдельной механизированной бригады продолжают выводить из строя технику оккупантов.
На этот раз дроны украинских военных отработали в районе Новопрокоповки на Мелитопольском направлении.
Результат работы роты ударных БПЛА - в видео.
Ситуация в Запорожском направлении
Военные ВСУ продолжают оборону и наступают на Мелитопольском направлении.
Фото: Запорожская область (DeepState)
Также на Запорожском направлении украинские защитники сдерживают захватчиков в районе юго-восточнее Работино Запорожской области.
Ранее мы писали, сколько оккупантов ежедневно ликвидирует ВСУ на Таврическом направлении.
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