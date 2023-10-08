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Минус четыре танка за сутки. Бригада "Магура" показала видео работы дронов

Украина, Воскресенье 08 октября 2023 19:29
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Минус четыре танка за сутки. Бригада "Магура" показала видео работы дронов Фото: ВСУ продолжают обезвреживать российскую технику (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Бойцы бригады "Магура" за минувшие сутки ликвидировали четыре танка российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 47 ОМБр.

Воины 47 отдельной механизированной бригады продолжают выводить из строя технику оккупантов.

На этот раз дроны украинских военных отработали в районе Новопрокоповки на Мелитопольском направлении.

Результат работы роты ударных БПЛА - в видео.

Ситуация в Запорожском направлении

Военные ВСУ продолжают оборону и наступают на Мелитопольском направлении.

Военные ВСУ показали видео продвижение на Запорожском направлении

Фото: Запорожская область (DeepState)

Также на Запорожском направлении украинские защитники сдерживают захватчиков в районе юго-восточнее Работино Запорожской области.

Ранее мы писали, сколько оккупантов ежедневно ликвидирует ВСУ на Таврическом направлении.

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