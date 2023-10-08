Мінус чотири танки за добу. Бригада "Маґура" показала відео роботи дронів
Бійці бригади "Маґура" за минулу добу ліквідували чотири танки російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 47 ОМБр.
Воїни 47 окремої механізованої бригади продовжують виводити з ладу техніку окупантів.
Цього разу дрони українських військових відпрацювали в районі Новопрокопівки, що на Мелітопольському напрямку.
Результат роботи роти ударних БпЛА – у відео.
Ситуація на Запорізькому напрямку
Військові ЗСУ продовжують оборону та наступають на Мелітопольському напрямку.
Фото: Запорізька область (DeepState)
Також на Запорізькому напрямку українські захисники стримують загарбників в районі південно-східніше Роботиного Запорізької області.
Раніше, ми писали, скільки окупантів щоденно ліквідує ЗСУ на Таврійському напрямку.
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