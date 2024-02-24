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"Минус 3 БМП и 30 оккупантов за 15 минут". Бойцы 3-й штурмовой показали, как воевали в Авдеевке

Фото: бои в Авдеевке (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные во время боев в Авдеевке уничтожили три российские БМП и 30 российских оккупантов в течение 15 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3-ю отдельную штурмовую бригаду.

Во время мероприятия в город подразделения Третьей штурмовой бригады зачистили и выровняли позиции в единую линию обороны. Так, одну из них, "Ракету", заняли бойцы 2-й и 3-й рот 2-го штурмового бата. После чего враг приступил к ее штурму.

"Одна за другой БМП доставляли вражеский десант вплотную в "Ракету". Но моментальная реакция бойцов, открытие плотного огня из пулеметов, стрелкового оружия, РПГ, и пехота противника начала сыпаться", - объяснили военные.

Как результат, украинские военные ликвидировали за 15 минут три российских БМП и 30 оккупантов.

Бои за Авдеевку

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением России на фронте.

Позже Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из города и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

Мы писали, что 16 февраля командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Еще позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.

Как отметил президент Владимир Зеленский, решение о выходе военных было справедливым и профессиональным.

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Война России против УкраиныАвдеевка