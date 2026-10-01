Экспорт по морю стал смертельной лотереей: как война бьет по украинской металлургии

Украинская металлургия оказалась в критическом состоянии из-за серии ударов РФ по ключевым предприятиям. Если заводы не возобновят работу, последствия ощутит не только отрасль, но и государственный бюджет, прифронтовые города, рынок труда и будущее восстановление страны.

Как пишет РБК-Украина , об этом говорится в материале BBC.

Как указывает издание, до полномасштабного вторжения горно-металлургический комплекс обеспечивал около 10% ВВП Украины и примерно треть экспорта. В отрасли работало более полумиллиона человек, а каждое тринадцатое рабочее место в стране было прямо или косвенно связано с металлургией.

По словам операционного директора "Метинвеста" Александра Мироненко, после последних атак вклад отрасли в ВВП сейчас "вероятно приближается к нулю".

Российские удары по большим предприятиям

По металлургическому гиганту "Запорожсталь" РФ выпустила в целом 17 ракет. Погибли восемь работников, еще 31 человек был ранен. Предприятие, на котором работает около 8,5 тыс. человек, остановлено на неопределенный срок.

25 сентября ArcelorMittal Кривой Рог также заявил, что не может безопасно продолжать работу после серии атак. В результате ударов погибли пятеро работников.

Последствия остановки металлургии

Впрочем, проблема выходит за рамки самих предприятий: налоги металлургических компаний обеспечивали от 30% до 70% доходов местных бюджетов в городах, где расположены крупные заводы.

"Другими словами, от этих компаний зависит физическая выживание городов", - объясняет ВВС.

Остановка таких предприятий означает меньше средств на зарплаты бюджетникам, содержание инфраструктуры, ремонт теплосетей, детские сады и социальные программы.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уже заявил, что остановка завода ArcelorMittal Кривой Рог - это удар не только по работникам завода, но и по всей громаде из-за потери налоговых поступлений.

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Риски для рынка труда также значительные: если металлургические предприятия будут оставаться остановленными длительное время, работу могут потерять сотни тысяч людей в самой отрасли и в смежных секторах. Это может вызвать новые волны внутренней и внешней миграции.

"Надвигается гуманитарная катастрофа", - сказал в комментарии изданию директор GMK Center Станислав Зинченко.

Отсутствие собственного производства стали может иметь последствия для оборонной промышленности и восстановления. Сталь необходима для военной техники, защитных конструкций, укрытий, мостов, зданий и восстановления инфраструктуры.

Если внутреннее производство не возобновится, Украине придется больше импортировать металлопродукцию, что повышает себестоимость строительства и восстановления.

Отдельная проблема - инвестиции: до войны ГМК был одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику и ежегодно вкладывал в среднем 2-3 млрд долларов. Теперь значительная часть ресурсов идет не на развитие, а на аварийные ремонты и попытки восстановить поврежденные мощности, подчеркивается в материале.

Проблемы для экспорта

Однако физическое восстановление заводов не решает всех проблем: "российские удары по железной дороге сделали перевозку их продукции опасным и трудным делом. А удары по портам превратили экспорт в смертельную лотерею", - пишет BBC.

Дополнительное давление создают и торговые ограничения ЕС, в частности, новые квоты на импорт стали, которые начали действовать с 1 июля.

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В результате, украинская металлургия одновременно сталкивается с несколькими кризисами: физическим разрушением предприятий, проблемами логистики, потерей экспортных рынков и нехваткой средств для восстановления.

Если этот спад затянется, Украина рискует потерять не только часть промышленного производства, но и значительный объем налогов, валютной выручки, рабочих мест и инвестиций - ресурсов, которые будут критически необходимы для послевоенного восстановления.