Минус 19% переработки нефти. Сырский назвал результаты ударов по РФ в январе

Удары по энергообъектах РФ

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские энергообъекты являются законными целями для Украины, поскольку средства от продажи нефти и газа Кремль вкладывает в производство оружия для убийства украинцев.

Глава государства подчеркнул, что удары по источникам финансирования российской армии являются ответом на попытки врага нанести хаос в украинском обществе из-за атак на гражданскую инфраструктуру.

По словам президента, россияне не могут жить "в покое и со светом", пока украинцы вынуждены мерзнуть из-за обстрелов, поэтому Украина будет продолжать бить по "источнику наращивания денег Кремля".

К слову, недавно между Украиной и Россией было установлено "энергетическое перемирие". К сожалению, оно продлилось несколько дней, договоренности нарушила Москва.

В этот период украинские защитники приостановили удары по энергетическим объектам РФ.