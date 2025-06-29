Минус 1220 оккупантов: Генштаб назвал потери армии РФ

Ситуация на фронте в Украине

Напомним, Генштаб ВСУ сообщал, что на фронте 28 июня Силы обороны отбили 111 атак. Наибольшее давление враг оказывал на Покровском и Лиманском направлениях.

По данным ISW, вражеские силы продвинулись в районе Новопавловки. На других направлениях оккупанты подтвержденных успехов не имели. В свою очередь, украинские защитники продвинулись в районе Лимана.

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