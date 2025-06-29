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Мінус 1220 окупантів: Генштаб назвав втрати армії РФ

Ілюстративне фото: українці знищують ворога на фронті (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

За минулу добу, з 28 на 29 червня, російська армія втратила в боях проти України ще 1220 солдатів. Також ЗСУ знищили танки, БМП і артсистеми ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 червня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 018 940 (+1220) осіб поранені/ліквідовані;
  • танків - 10 976 (+6) одиниць;
  • бойових броньованих машин - 22 915 (+7) одиниць;
  • артилерійських систем - 29 689 (+24) одиниць;
  • РСЗВ - 1425 одиниць;
  • засоби ППО - 1189 одиниць;
  • літаків - 420 одиниць;
  • вертольотів - 337 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 42 624 (+147) одиниці;
  • крилатих ракет - 3394 одиниці;
  • кораблів/катерів - 28 одиниць;
  • підводних човнів - 1 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 53 508 (+93) одиниць;
  • спеціальної техніки - 3921 одиниця.

Ситуація на фронті в Україні

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті 28 червня Сили оборони відбили 111 атак. Найбільший тиск ворог чинив на Покровському та Лиманському напрямках.

За даними ISW, ворожі сили просунулися в районі Новопавлівки. На інших напрямках окупанти підтверджених успіхів не мали. Зі свого боку українські захисники просунулися в районі Лиману.

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Війна в Україні