"Минус 10 лет": Елена Мозговая поразила новой стрижкой

Понедельник 29 сентября 2025 13:49
UA EN RU
"Минус 10 лет": Елена Мозговая поразила новой стрижкой Елена Мозговая (фото: instagram.com/olenamozgova1)
Автор: Катерина Собкова

Украинская продюсер Елена Мозговая кардинально сменила имидж и показала в сети новую прическу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на новый пост знаменитости в Instаgram.

Елена Мозговая показала новую прическу

"Как же хотелось короткую стрижку! Спасибо тебе, моя прекрасная богиня красоты за стилевую и очень удобную стрижку", - написала она.

На снимке Мозговая предстала с ультракороткой стрижкой и более темным оттенком, которая разительно отличается от ее привычного образа с длинными волнистыми волосами.

Такая стрижка акцентирует внимание на лице, подчеркивая изящные скулы и форму бровей. Дополняют новый образ очки "кошачий глаз" в черной оправе, которые придают виду строгости и элегантной дерзости.

Эта стрижка выглядит современной и смелой, подчеркивает индивидуальность и придает определенную строгость и уверенность.

&quot;Минус 10 лет&quot;: Елена Мозговая поразила новой стрижкойЕлена Мозговая с новой стрижкой (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Как отреагировали в сети

Поклонники Мозговой сразу же отметили, что этот смелый эксперимент ей очень идет и она выглядит значительно моложе:

  • "Нужно имидж менять. Экспериментировать! Минус 10 лет с короткой"
  • "Богиня"
  • "Вам очень идет, юная красавица"
  • "Тебе очень идет новая стрижка"
  • "Вам идет. Вы как будто сбросили десять лет. Стильно"
  • "Очень красиво"
  • "Круто выглядите".

&quot;Минус 10 лет&quot;: Елена Мозговая поразила новой стрижкойМозговая кардинально изменила имидж (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Как раньше выглядела Мозговая

До того как сделать ультракороткую стрижку, Елена Мозгова имела более романтичный и мягкий образ.

Она носила вьющиеся волосы средней длины темно-каштанового оттенка, которые создавали значительный объем вокруг лица.

&quot;Минус 10 лет&quot;: Елена Мозговая поразила новой стрижкойКак выглядела Елена Мозговая раньше (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Почему короткая прическа визуально позволяет выглядеть моложе

Короткая прическа может действительно иметь омолаживающий эффект для женщин после 40 лет - и на это есть несколько причин.

Визуальный эффект "подтяжки"

Короткие волосы, особенно с объемом на макушке или асимметрией, визуально подтягивают черты лица. Это создает эффект более четких контуров и более "свежего" вида.

Меньшее волос - больше легкости

Длинные волосы могут тянуть лицо вниз и акцентировать внимание на возрастных изменениях, таких как морщинки или потеря упругости кожи. Короткая стрижка "разгружает" образ и придает легкости.

Актуальность и стиль

Короткие прически - это смелый и современный выбор, который ассоциируется с уверенностью, свободой и заботой о себе. Такой имидж автоматически добавляет энергию, драйв и выглядит более молодежно.

Больше объема - меньше признаков возраста

Многие короткие стрижки (например, пикси, боб или шегги) придают объем волосам, что особенно актуально для женщин, у которых волосы с возрастом стали тоньше. Объемная прическа - это всегда признак молодости.

Демонстрация шеи и лица

Короткие прически открывают шею и подбородок, акцентируя внимание на ключевых женских чертах. Это придает образу утонченности, элегантности и свежести.

