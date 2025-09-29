"Мінус 10 років": Олена Мозгова вразила новою стрижкою
Українська продюсерка Олена Мозгова кардинально змінила імідж і показала в мережі нову зачіску.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на новий пост знаменитості в Instаgram.
Олена Мозгова показала нову зачіску
"Як же хотілося коротку стрижку! Спасибі тобі, моя прекрасна богиня краси за стильову і дуже зручну стрижку", - написала вона.
На фото Мозгова постала з ультракороткою стрижкою і темнішим відтінком, яка разюче відрізняється від її звичного образу з довгим хвилястим волоссям.
Така стрижка акцентує увагу на обличчі, підкреслюючи витончені вилиці та форму брів. Доповнюють новий образ окуляри "котяче око" в чорній оправі, які надають вигляду строгості та елегантної зухвалості.
Ця стрижка має сучасний і сміливий вигляд, підкреслює індивідуальність і додає певної строгості та впевненості.
Олена Мозгова з новою стрижкою (фото: instagram.com/olenamozgova1)
Як відреагували в мережі
Шанувальники Мозгової одразу ж відзначили, що цей сміливий експеримент їй дуже личить і вона виглядає значно молодшою:
- "Потрібно імідж міняти. Експериментувати! Мінус 10 років з короткою"
- "Богиня"
- "Вам дуже личить, юна красуня"
- "Тобі дуже пасує нова стрижка"
- "Вам пасує. Ви наче скинули десять років. Стильно"
- "Дуже гарно"
- "Круто виглядаєте".
Мозгова кардинально змінила імідж (фото: instagram.com/olenamozgova1)
Як раніше виглядала Мозгова
До того як зробити ультракоротку стрижку, Олена Мозгова мала більш романтичний і м'який образ.
Вона носила кучеряве волосся середньої довжини темно-каштанового відтінку, яке створювало значний об'єм навколо обличчя.
Як виглядала Олена Мозгова раніше (фото: instagram.com/olenamozgova1)
Чому коротка зачіска візуально дозволяє виглядати молодшою
Коротка зачіска може дійсно мати омолоджувальний ефект для жінок після 40 років - і на це є кілька причин.
Візуальний ефект "підтяжки"
Коротке волосся, особливо з об'ємом на маківці або асиметрією, візуально підтягує риси обличчя. Це створює ефект чіткіших контурів і більш "свіжого" вигляду.
Менше волосся - більше легкості
Довге волосся може тягнути обличчя вниз і акцентувати на вікових змінах, таких як зморшки або втрата пружності шкіри. Коротка стрижка "розвантажує" образ і додає легкості.
Актуальність і стиль
Короткі зачіски - це сміливий і сучасний вибір, який асоціюється з упевненістю, свободою і турботою про себе. Такий імідж автоматично додає енергії, драйву та має більш молодіжний вигляд.
Більше об'єму - менше ознак віку
Багато коротких стрижок (наприклад, піксі, боб або шеггі) надають об'єму волоссю, що особливо актуально для жінок, у яких волосся з віком стало тоншим. Об'ємна зачіска - це завжди ознака молодості.
Демонстрація шиї та обличчя
Короткі зачіски відкривають шию і підборіддя, акцентуючи увагу на ключових жіночих рисах. Це надає образу витонченості, елегантності та свіжості.
Вас також може зацікавити
- 51-річна Мозгова розповіла, яку "пластику" зробила і чому уникає ботокса
- Як Олена Мозгова виглядала 28 років тому
- Якими були раніше Кароль, Дантес, Монатік та інші зірки.