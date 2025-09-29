ua en ru
Пн, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Мінус 10 років": Олена Мозгова вразила новою стрижкою

Понеділок 29 вересня 2025 13:49
UA EN RU
"Мінус 10 років": Олена Мозгова вразила новою стрижкою Олена Мозгова (фото: instagram.com/olenamozgova1)
Автор: Катерина Собкова

Українська продюсерка Олена Мозгова кардинально змінила імідж і показала в мережі нову зачіску.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на новий пост знаменитості в Instаgram.

Олена Мозгова показала нову зачіску

"Як же хотілося коротку стрижку! Спасибі тобі, моя прекрасна богиня краси за стильову і дуже зручну стрижку", - написала вона.

На фото Мозгова постала з ультракороткою стрижкою і темнішим відтінком, яка разюче відрізняється від її звичного образу з довгим хвилястим волоссям.

Така стрижка акцентує увагу на обличчі, підкреслюючи витончені вилиці та форму брів. Доповнюють новий образ окуляри "котяче око" в чорній оправі, які надають вигляду строгості та елегантної зухвалості.

Ця стрижка має сучасний і сміливий вигляд, підкреслює індивідуальність і додає певної строгості та впевненості.

&quot;Мінус 10 років&quot;: Олена Мозгова вразила новою стрижкоюОлена Мозгова з новою стрижкою (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Як відреагували в мережі

Шанувальники Мозгової одразу ж відзначили, що цей сміливий експеримент їй дуже личить і вона виглядає значно молодшою:

  • "Потрібно імідж міняти. Експериментувати! Мінус 10 років з короткою"
  • "Богиня"
  • "Вам дуже личить, юна красуня"
  • "Тобі дуже пасує нова стрижка"
  • "Вам пасує. Ви наче скинули десять років. Стильно"
  • "Дуже гарно"
  • "Круто виглядаєте".

&quot;Мінус 10 років&quot;: Олена Мозгова вразила новою стрижкоюМозгова кардинально змінила імідж (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Як раніше виглядала Мозгова

До того як зробити ультракоротку стрижку, Олена Мозгова мала більш романтичний і м'який образ.

Вона носила кучеряве волосся середньої довжини темно-каштанового відтінку, яке створювало значний об'єм навколо обличчя.

&quot;Мінус 10 років&quot;: Олена Мозгова вразила новою стрижкоюЯк виглядала Олена Мозгова раніше (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Чому коротка зачіска візуально дозволяє виглядати молодшою

Коротка зачіска може дійсно мати омолоджувальний ефект для жінок після 40 років - і на це є кілька причин.

Візуальний ефект "підтяжки"

Коротке волосся, особливо з об'ємом на маківці або асиметрією, візуально підтягує риси обличчя. Це створює ефект чіткіших контурів і більш "свіжого" вигляду.

Менше волосся - більше легкості

Довге волосся може тягнути обличчя вниз і акцентувати на вікових змінах, таких як зморшки або втрата пружності шкіри. Коротка стрижка "розвантажує" образ і додає легкості.

Актуальність і стиль

Короткі зачіски - це сміливий і сучасний вибір, який асоціюється з упевненістю, свободою і турботою про себе. Такий імідж автоматично додає енергії, драйву та має більш молодіжний вигляд.

Більше об'єму - менше ознак віку

Багато коротких стрижок (наприклад, піксі, боб або шеггі) надають об'єму волоссю, що особливо актуально для жінок, у яких волосся з віком стало тоншим. Об'ємна зачіска - це завжди ознака молодості.

Демонстрація шиї та обличчя

Короткі зачіски відкривають шию і підборіддя, акцентуючи увагу на ключових жіночих рисах. Це надає образу витонченості, елегантності та свіжості.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Алена Мозговая Тренди
Новини
Генштаб підтвердив удар по важливому заводу в РФ: в "Електродеталь" поцілили "Нептуни"
Генштаб підтвердив удар по важливому заводу в РФ: в "Електродеталь" поцілили "Нептуни"
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен