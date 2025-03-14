RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

За минувшие сутки россияне потеряли на фронте более 1400 солдат и 46 артсистем, - Генштаб

Фото: россияне понесли большие потери в боях с Силами обороны за минувшие сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 13 на 14 марта, российские военные потеряли на войне в Украине 1410 солдат, 6 танков и 46 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 891 660 (+1410) человек ликвидировано;
  • танков - 10 313 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 443 (+11) ед;
  • артиллерийских систем - 24 455 (+46) ед;
  • РСЗО - 1314 ед;
  • средства ПВО - 1103 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 29 136 (+153) ед;
  • крылатых ракет - 3121 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 40 469 (+114) ед;
  • специальной техники - 3777 ед.

 

Ситуация на фронте и удары РФ

По данным Института изучения войны (ISW), украинская армия продвинулась в районе Покровска Донецкой области. В Курской области продвижение россиян замедлилось.

Прошлой ночью россияне атаковали ряд областей ударными дронами типа "Шахед". Работали силы ПВО.

Накануне вечером российские террористы атаковали ударным дроном Харьков. Зафиксировано попадание обломков в жилой дом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине