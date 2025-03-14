За минувшие сутки россияне потеряли на фронте более 1400 солдат и 46 артсистем, - Генштаб

За последние сутки с 13 на 14 марта, российские военные потеряли на войне в Украине 1410 солдат, 6 танков и 46 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.03.25 ориентировочно составили:
По данным Института изучения войны (ISW), украинская армия продвинулась в районе Покровска Донецкой области. В Курской области продвижение россиян замедлилось.
Прошлой ночью россияне атаковали ряд областей ударными дронами типа "Шахед". Работали силы ПВО.
Накануне вечером российские террористы атаковали ударным дроном Харьков. Зафиксировано попадание обломков в жилой дом.
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