За минувшие сутки россияне потеряли на фронте более 1400 солдат и 46 артсистем, - Генштаб

Ситуация на фронте и удары РФ

По данным Института изучения войны (ISW), украинская армия продвинулась в районе Покровска Донецкой области. В Курской области продвижение россиян замедлилось.

Прошлой ночью россияне атаковали ряд областей ударными дронами типа "Шахед". Работали силы ПВО.

Накануне вечером российские террористы атаковали ударным дроном Харьков. Зафиксировано попадание обломков в жилой дом.

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