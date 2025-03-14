За минулу добу росіяни втратили на фронті понад 1400 солдатів і 46 артсистем, - Генштаб

За останню добу з 13 на 14 березня, російські військові втратили на війні в Україні 1410 солдатів, 6 танків і 46 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.25 орієнтовно склали:
За даними Інституту вивчення війни (ISW), українська армія просунулася в районі Покровська Донецької області. В Курській області просування росіян уповільнилося.
Минулої ночі росіяни атакували низку областей ударними дронами типу "Шахед". Працювали сили ППО.
Напередодні ввечері російські терористи атакували ударним дроном Харків. Зафіксоване влучання уламків у житловий будинок.
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