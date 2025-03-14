За минулу добу росіяни втратили на фронті понад 1400 солдатів і 46 артсистем, - Генштаб

Ситуація на фронті та удари РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), українська армія просунулася в районі Покровська Донецької області. В Курській області просування росіян уповільнилося.

Минулої ночі росіяни атакували низку областей ударними дронами типу "Шахед". Працювали сили ППО.

Напередодні ввечері російські терористи атакували ударним дроном Харків. Зафіксоване влучання уламків у житловий будинок.

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