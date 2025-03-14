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За минулу добу росіяни втратили на фронті понад 1400 солдатів і 46 артсистем, - Генштаб

Фото: росіяни зазнали великих втрат у боях з Силами оборони за минулу добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 13 на 14 березня, російські військові втратили на війні в Україні 1410 солдатів, 6 танків і 46 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 891 660 (+1410) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 313 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 443 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 24 455 (+46) од.;
  • РСЗВ - 1314 од.;
  • засоби ППО - 1103 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 29 136 (+153) од.;
  • крилатих ракет - 3121 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 40 469 (+114) од.;
  • спеціальної техніки - 3777 од.

Ситуація на фронті та удари РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), українська армія просунулася в районі Покровська Донецької області. В Курській області просування росіян уповільнилося.

Минулої ночі росіяни атакували низку областей ударними дронами типу "Шахед". Працювали сили ППО.

Напередодні ввечері російські терористи атакували ударним дроном Харків. Зафіксоване влучання уламків у житловий будинок.

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Війна в Україні