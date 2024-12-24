Оккупанты продвинулись на пяти направлениях: карты ISW

На фронте фиксируется продвижение российских оккупантов под Купянском, Торецком, Угледаром, Большой Новоселкой и в Курской области.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет американского Института изучения войны (ISW) .

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в пределах "украинского плацдарма" в Курской области.

Геолокационные кадры от 23 декабря показывают, как ВСУ отражают российский механизированный штурм размером в усиленный взвод к югу от Кругленького (к юго-востоку от Коренево), что указывает на то, что россияне продвинулся по дороге Новоивановка - Малая Локня к югу от села, говорится в отчете.

Также путинские войска продолжали штурмовые действия в районе Кругленького, Погребков и Мартыновки.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ контратаковали возле Леонидово, Кругленького и в Суджанском районе.

Главное управление разведки Минобороны Украины 23 декабря сообщило, что в СЭЗ "Алабуга" в Республике Татарстан загорелся российский военный склад с запчастями к беспилотникам "Шахед-136".

В ГУР МОУ отметили, что огонь уничтожил фюзеляжи, двигатели, системы навигации и тепловизионные видеокамеры на сумму 16 миллионов долларов для производства 400 "Шахедов".

ГУР не взяло на себя ответственность за пожар, но отметила, что "таинственный" пожар знаменует очередную атаку на российскую оборонно-промышленную базу (ОПК).

Российское оппозиционное издание "Астра" со ссылкой на неназванные источники сообщило 23 декабря, что утром 22 декабря четыре украинских беспилотника нанесли удары по Кадамовскому полигону в Персиановском Новочеркасске Ростовской области.

В Astra отметили, что Кадамовский полигон является крупнейшим полигоном в РФ, а в результате удара возник пожар и взрывы на складе боеприпасов, расположенном на полигоне.

Источники Astra в службе по чрезвычайным ситуациям Ростовской области сообщили, что 22 декабря войска РФ сбили украинскую ракету над военным аэродромом в Миллерово Ростовской области, которая, как сообщается, якобы не нанесла ущерб.

По данным издания Astra, войска РФ будто сбили все украинские беспилотники, нацеленные на Новочеркасскую теплоэлектростанцию (ТЭС) в Ростовской области, и что обломки повредили линии электропередач.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

23 декабря российские оккупанты продолжали атаки на Харьковском направлении, но не продвинулись.

Войска РФ наступали в районе Гоптовки, Глубокого и Высокой Яруги, а также вблизи Старицы, Волчанска и Бугруватки 22 и 23 декабря.

Спикер Харьковской группировки войск ВСУ подполковник Евгений Романов 23 декабря заявил, что оккупанты атакуют только ночью или под прикрытием дождя, снега или тумана и используют только механизированную технику для подведения штурмовых элементов к линии фронта в этом районе, вероятно, из-за обеспокоенности командования РФ из-за недостатка бронетехники.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские захватчики недавно продвинулись на Купянском направлении. На геолокационных кадрах от 23 декабря видно, что россияне продвинулись во время механизированного штурма по трассе Р-79 в южной части Загрызово.

22 декабря российские "военкоры" заявили, что есть неподтвержденная информация о том, что войска РФ якобы вошли в пригород Купянска. Вместе с тем в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ продолжали наступать в районе Кондрашовки, возле Двуречной, Петропавловки, Кучеровки, Загрызово, Колесниковки, Лозовой, Степной Новоселовки, Богуславки, Грековки, Новоегоровки, Макеевки, Твердохлебово, Новосергиевки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая, Надежды, Ивановки, Тернов, Дружелюбовки, Дибровы и Григорьевки 22 и 23 декабря.

23 декабря российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали в северной части Глушковки (к юго-востоку от Купянска).

Украинский военнослужащий заявил, что оккупанты используют планирующие бомбы, чтобы полностью уничтожить Терны, что затрудняет украинским защитникам удержание позиций в населенном пункте.

Военный ВСУ добавил, что российская пехота пытается закрепиться в населенном пункте.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские захватчики наступали на Северском направлении в районе Серебрянки и Белогоровки, вблизи Верхнекаменского, Выемки, Ивано-Дарьевки и возле Васюковки 22 и 23 декабря, но не продвинулись.

Украинская бригада, которая действовала на Северском направлении, 23 декабря опубликовала кадры, на которых видно, как бригада отбивает механизированный штурм россиян в этом районе.

23 декабря войска РФ продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, но не продвинулись.

22 и 23 декабря российские оккупанты вели наступательные операции возле самого Часового Яра, возле Ступочек, Белой Горы и Предтечино.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 23 декабря, показывают, что оккупанты продвинулись к улице Грушевского на севере города.

Российские захватчики наступали под самим Торецком, возле Дачного и Делиевки, Дружбы и Щербиновки 22 и 23 декабря.

В группировке войск ВСУ "Хортица" сообщили, что российские оккупанты ведут боевые действия на Покровском направлении.

Командир украинского отряда, который действовал на Покровском направлении, заявил, что войска РФ ведут моторизованные штурмы на угнанном гражданском транспорте возле Селидово.

Командующий заявил, что россияне часто проводят пехотные штурмы в течение 3 дней и введут больше пехоты на третий день штурма, если они не продвигаются раньше.

Войска РФ штурмовали под самим Покровском, возле Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Новотроицкого, Зеленого, Новопустинки, Новоукраинки, Шевченко, Успеновки, Нововасильевки, Новооленовки и Новоелизаветовки 22 и 23 декабря.

23 декабря войска РФ продолжили наступать на Кураховском направлении, но не продвинулись.

Представитель группировки войск ВСУ "Хортица" полковник Назар Волошин заявил, что россияне больше не ведут фронтовых ударов на Кураховском направлении, а вместо этого пытаются перерезать украинские наземные пути связи на Торецком, Часовярском и Кураховском направлениях.

Войска РФ продолжали штурмовые действия под самым Курахово, вблизи Петропавловки, Сонцевки, Ясенового, Старых Тернов, в направлении Дачного и Андреевки 22 и 23 декабря.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись на Угледарском направлении.

Украинский военный обозреватель Машовец заявил, что ВСУ почти полностью отошли с левого берега реки Сухие Ялы между Константинопольским и Зеленовкой (оба к северо-западу от Угледара). Это может указывать на то, что оккупанты, вероятно, продвинулись в этом районе, говорится в отчете.

22 и 23 декабря российские захватчики продолжали атаки в районе Успеновки, Константинополя, Константинопольского, Янтарного, Богатыря и Разлива.

Войска РФ недавно продвинулись в районе Большой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 23 декабря, показывают, что оккупанты продвинулись в южной части Макаровки.

В Минобороны РФ и другие российские источники заявили 23 декабря, что войска РФ захватили Сторожевое (к югу от Великой Новоселки).

В группировке войск ВСУ "Хортица" опровергли сообщения СМИ о том, что россияне окружили украинские войска в Макаровке, и заявили, что ВСУ продолжают оборону в этом районе.

Войска РФ продолжали наступать возле самой Великой Новоселки, возле Новых Комаров, Раздольного, Благодатного, Сторожевого, Макаровки и Новодаровки 22 и 23 декабря.

"Южная ось"

23 декабря российские оккупанты продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска якобы оттеснили ВСУ к южной части Каменского (северо-западнее Работино) и продвинулись в районе Нестерянки, но в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ атаковали вблизи Новоандреевки и Нестерянки 22 и 23 декабря.

Российские источники утверждали, что ВСУ контратаковали вблизи Каменского.

Российский блогер рассказывал, что на окраине Лугового (северо-западнее Работино) продолжаются бои.

Войска РФ 22 и 23 декабря продолжали наступательные операции на Днепровском направлении и на островах в дельте реки Днепр, но не продвинулись.

Спикер Южной группировки войск ВСУ полковник Владислав Волошин 23 декабря заявил, что россияне продолжают попытки высадки на острова в дельте реки Днепр и на правом берегу реки Днепр отрядами численностью до 10 солдат.

Волошин добавил, что ВСУ не заметили никаких признаков того, что российские оккупанты сосредотачивают силы и средства, необходимые для проведения штурма на западном берегу Днепра.

Как сообщило издание РБК-Украина 23 декабря, источник оценил, что войска РФ более готовы атаковать на западном берегу Херсонской области, чем активизироваться на Запорожском направлении, и что командующий ВДВ РФ и группировки войск "Днепр" генерал-полковник Михаил Теплинский планирует атаковать западный берег Херсонской области численностью до 4000 войск.

Вместе с тем в ISW отметили, что не могут независимо подтвердить ни одно из этих утверждений.

В Минобороны РФ заявили о якобы сбитии в течение дня 23 декабря трех украинских беспилотников над оккупированным Крымом.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 23 декабря информировали, что с начала суток на фронте произошло 235 боевых столкновений.

В военном командовании также отметили, что самые интенсивные штурмы со стороны противника фиксировались на Курском, Времевском, Кураховском и Покровском направлениях.