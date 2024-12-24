Атака "Шахедов": в Киеве были слышны взрывы, в области работала ПВО

В районе города Киев в ночь на 24 декабря были слышны взрывы. Перед этим в столице объявили воздушную тревогу из-за фиксации движения вражеского беспилотника в направлении города.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Сирена об угрозе вражеской воздушной атаки зазвучала в Киеве около 03.40.

После этого в Киевской городской военной администрации в Telegram призвали местных жителей направляться в укрытия.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ информировали о фиксации движения беспилотника противника в сторону столицы с северного направления.

Перед этим военные также предупреждали об угрозе из-за "Шахедов" для Киевской области.

Между тем в Киеве были слышны звуки взрывов около 04:05.

Добавим, что в Киевской области идет работа ПВО из-за беспилотников противника.

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в заявлении Киевской областной военной администрации (КОВА).

Кроме того, жителей области просили придерживаться правил об информ-тишине.

Обновлено: отбой тревоги

В 04:36 в КГВА заявили об отбое воздушной тревоги в столице.

Кроме того, через минуту после этого тревогу также отменили и для Киевской области.

Атака "Шахедов"

Напомним, вечером 23 декабря был зафиксирован запуск российскими оккупантами нескольких групп дронов-камикадзе в сторону Украины во время очередной воздушной атаки.

В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога. По состоянию на сейчас ударные беспилотники противника фиксируются над левобережьем Украины, а также над частью регионов на правом берегу реки Днепр.