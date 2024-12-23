Украина снова под атакой российских "Шахедов": где риск ударов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

По состоянию на 23:09 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

В 23:08 была объявлено угроза применения врагом ударных БпЛА в Черниговской области.

По последним данным военных, по состоянию на 22:32, вражеские дроны-камикадзе двигались:

Враг запускал беспилотники в течение всего дня. Ближе к вечеру вражеских объектов значительно увеличилось.

Воздушные атаки России

По данным аналитиков, российские военные изготовили уже около 12 тысяч ударных дронов типа "Шахед". Об этом свидетельствуют серийные номера на корпусах сбитых БпЛА.

В то же время, украинские дроны уничтожили склад с деталями к "Шахедам" на 16 миллионов долларов, который располагался на территории российской экономической зоны "Алабуга".

Тем временем Северная Корея, вероятно, готовит отправку в Россию новых солдат и техники.

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