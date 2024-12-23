Украина снова под атакой российских "Шахедов": где риск ударов
Вечером 23 декабря российские военные снова атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Враг запускал беспилотники в течение всего дня. Ближе к вечеру вражеских объектов значительно увеличилось.
По последним данным военных, по состоянию на 22:32, вражеские дроны-камикадзе двигались:
- несколько групп в Харьковской области, курс - северо-западный и северо-восточный;
- на севере Сумской области, курс северо-западный;
- в Полтавской области, курс северо-западный.
В 23:08 была объявлено угроза применения врагом ударных БпЛА в Черниговской области.
По состоянию на 00:10, согласно данным Воздушных сил, вражеские дроны-камикадзе двигались:
- новые группы на востоке Харьковской области, курс - западный;
- в Сумской области, курс северо-западный на Черниговскую область;
- в Полтавской области в направлении Миргорода с северо-востока.
По состоянию на 23:09 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
Воздушные атаки России
По данным аналитиков, российские военные изготовили уже около 12 тысяч ударных дронов типа "Шахед". Об этом свидетельствуют серийные номера на корпусах сбитых БпЛА.
В то же время, украинские дроны уничтожили склад с деталями к "Шахедам" на 16 миллионов долларов, который располагался на территории российской экономической зоны "Алабуга".
Тем временем Северная Корея, вероятно, готовит отправку в Россию новых солдат и техники.
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