Самые интенсивные бои происходят на четырех направлениях, - Генштаб

На фронте с начала суток 23 декабря и по состоянию на вечер уже произошло 235 боевых столкновений. Самые интенсивные вражеские штурмы фиксируются на Курском, Времевском, Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Telegram .

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке на фронте по состоянию на 22.00 23 декабря.

Российские обстрелы

С начала суток российские захватчики нанесли 12 авиационных ударов (применили 37 управляемых авиабомб), и более 490 ударов дронами-камикадзе.

Кроме того, враг совершил более 3 тысяч обстрелов позиций Сил обороны Украины и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло 4 боевых столкновения в районе Волчанска.

На Купянском направлении оккупанты 19 раз пытались вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки, Лозовой, Двуречной и Богуславки.

На Лиманском направлении противник провел 26 атак, пытаясь продвинуться в направлении Грековки, Новоегоровки, Зеленого Гая, Новой Кругляковки, Твердохлебово, Надежды, Новосергиевки, Тернов, Шийковки, Сергеевки, Макеевки и Ивановки.

На Северском направлении украинские защитники отбили 13 вражеских штурмов в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении российские захватчики 9 раз атаковали позиции ВСУ в районах Ступочек, Часового Яра и Предтечино. Все попытки оккупантов улучшить свое положение были остановлены Силами обороны Украины.

На Торецком направлении противник 17 раз пытался вклиниться в оборону ВСУ в районах Делиевки, Дачного, Белой Горы, Щербиновки. Сейчас еще продолжаются 2 боестолкновения.

На Покровском направлении продолжаются интенсивные вражеские штурмы. Здесь оккупанты совершили 30 атак. В Генштабе отметили, что наибольшая активность врага сохраняется в районах н.п. Миролюбовка, Даченское, Новый Труд, Новотроицкое, Зеленое, Новоелизаветовка, Новооленевка, Новопустинка, Воздвиженка, Луч, Лысовка и Успеновка.

"Все атаки на направлении украинские защитники успешно отбили. Кроме того, враг нанес бомбардировки 9 КАБами по районам населенных пунктов Котлино, Зверево и Успеновка. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории", - говорится в отчете.

По имеющимся у Генштаба данным, на этом направлении уже был ликвидирован 201 оккупант, еще 224 - ранены.

"Уничтожена одна боевая машина пехоты, три единицы автомобильной и единица мототехники. Кроме того, были повреждены два танка противника", - рассказали в военном командовании.

На Кураховском направлении уже произошло 32 боевых столкновения. Оккупанты пытаются продвинуться в районах н.п. Курахово, Петропавловка, Сонцевка, Старые Терны, Дачное, Константинополь и Андреевка. В Генштабе отметили, что противник также активно привлекал бомбардировочную авиацию.

"На данном направлении противник потерял 77 оккупантов убитыми и ранеными", - рассказали в Силах обороны Украины.

На Времевском направлении состоялось 35 боев в районах Новодаровки, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сторожевого, Большой Новоселки, Нового Комара и Новоселки. Сейчас еще продолжаются 2 боестолкновения.

В Генштабе добавили, что российские оккупанты сбросили 7 КАБов во время авиаударов по району н.п. Темировка.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 1 вражеский штурм в районе Белогорья.

На Ореховском направлении противник 4 раза без успеха пытался выбить ВСУ с занимаемых позиций в районах н.п. Новоданиловка и Пятихатки.

На Приднепровском направлении захватчики провели 1 штурм, который был отбит воинами ВСУ.

На Курском направлении украинские защитники отбили 46 атак врага. Здесь росармия нанесла 374 артиллерийских удара, из них 9 - из РСЗО.

В военном командовании добавили, что на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.