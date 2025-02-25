Российские оккупанты продвинулись на четырех направлениях: карты ISW

На фронте фиксируется продвижение российских захватчиков возле Часового Яра, Покровска и Великой Новоселки в Донецкой области. Также враг продвинулся и Курской области.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 25 февраля отчет американского Института изучения войны (ISW ).

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 23 февраля, показывают, что россияне продвинулись в западной части Лебедевки.

Российские войска атаковали возле международной границы на северо-востоке Сумской области возле Журавки, к северо-западу от Суджи в районе Свердликово, Лебедевки, Никольского, Малой Локни, Погребки, к юго-востоку от Суджи в районе Черкасской Конопельки и Фанасеевки.

Связанный с Кремлем российский "военкор" заявил 24 февраля, что ВСУ осуществили контратаку вдоль дороги H-07 Юнаковка - Суджа.

23 февраля и в ночь на 24 февраля Силы обороны Украины нанесли удары с применением беспилотников по объектам российской нефтегазовой инфраструктуры в Рязанской и Тульской областях.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы беспилотных систем, Главное управление разведки Минобороны и другие подразделения ВСУ в ночь на 24 февраля нанесли удары по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Рязань.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко заявил, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России с перерабатывающей мощностью 17,1 млн тонн нефти в год, и что НПЗ производит бензин, дизельное топливо, мазут, авиационное топливо и продукты нефтехимии.

Коваленко отметил, что ранее ВСУ наносили удары по Рязанскому НПЗ в ночь с 23 на 24 января и с 25 на 26 января.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что обломки беспилотника упали на территории неизвестного предприятия в Рязанской области.

В Генштабе ВСУ также сообщили, что 23 февраля Силы обороны нанесли удар дронами по нефтебазе и вызвали пожар в районе завода "8 марта" возле Узловой Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Милаев заявил, что в ночь на 23 февраля российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) якобы сбили два беспилотника над Узловским и Киреевским районами.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

24 февраля российские оккупанты продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись. Войска РФ 23 и 24 февраля наступали в районе Волчанска.

Операция РФ №2 - Луганская область

24 февраля российские захватчики продолжали наступать на Купянском направлении, но не смогли продвинуться. Войска РФ наступали 23 и 24 февраля в районе Западного, Двуречной, Фиголевки и Петропавловки.

Связанный с Кремлем российский "военкор" рассказывал, что ВСУ сохраняют ограниченные позиции в Двуречной.

Командир украинского экипажа БПЛА, который действовал на линии Купянск - Лиман, сообщил, что враг пытается наступать небольшими пехотными группами, но ВСУ уничтожают около 70-80% российских штурмовых групп на пути к линии фронта или в точках накопления.

Также командир отметил, что российские захватчики используют большое количество беспилотников FPV с волоконно-оптическими кабелями.

24 февраля войска РФ продолжали наступать на направлении Боровой, но не продвинулись. Оккупанты атаковали в районе Загрызово и в направлении Новоплатоновки, Боровской, Андреевки, Богуславки, возле Копанок, на Шиевку, возле Новоегоровки и в сторону Чернещины 23 и 24 февраля.

Войска РФ 24 февраля наступали на Лиманском направлении, но не продвинулись. Российские захватчики атаковали в направлении Зеленой Долины, возле Новолюбовки, Ямполевки, Торского и на Новое, в районе н.п. Кузьминое и Серебрянского лесничества 23 и 24 февраля.

Операция РФ №3 - Донецкая область

24 февраля российские оккупанты продолжили наступательные действия на Северском направлении, но не смогли продвинуться. Войска РФ 23 и 24 февраля атаковали в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

Российский "военкор" утверждал, что Силы обороны Украины сохраняют ограниченные позиции в Белогоровке.

Российские оккупанты недавно продвинулись в направлении Часового Яра. Геолокационные кадры от 24 февраля показывают, что войска РФ продвинулись вдоль трассы Т-0504 Часов Яр - Константиновка к востоку от Часового Яра.

23 и 24 февраля войска РФ наступали возле самого Часового Яра, в направлении Орехово-Васильевки, в районе Ступочек и в направлении Предтечино.

Российский "военкор" заявлял, что украинские войска контратакуют к югу от Часового Яра.

Представитель украинской бригады, которая действовала в районе Часового Яра, сообщил, что враг наступает во время тумана и осадков и с трудом форсирует канал Северский Донец - Донбасс, особенно с помощью механизированной техники.

Спикер также отметил, что российские защитные сетки для беспилотников над трассой Часов Яр - Бахмут не являются новыми, и враг установил эти сетки в 2024 году.

24 февраля войска РФ наступали на Торецком направлении, но не продвинулись. 23 и 24 февраля российские захватчики атаковали возле самого Торецка и к востоку от Торецка в районе Крымского.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 24 февраля показывают, что россияне продвинулись на север от Шевченко вдоль трассы Т-0515 Покровск - Андреевка.

Войска РФ наступали к северу от самого Покровска, в районе н.п. Водяное Второе, Луч и развязки трассы Т-0504 Покровск - Константиновка, возле Миролюбовки, Леонтовичей, Котлино, Удачного, Молодецкого, Надеевки, Новоалександровки, Новосергиевки, Славянки, Троицкого, Успеновки, Преображенки, села Запорожье, Ясеново, Богдановки 23 и 24 февраля.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские войска продолжают контратаки на юг и юго-запад от Покровска.

Командир украинского батальона, действующего на Покровском направлении, заявил, что противник усилил ракетные и авиационные удары по Покровску, поскольку ВСУ продолжают успешно обороняться от российских наземных атак в этом районе.

24 февраля российские захватчики продолжали наступать на Кураховском направлении, но не продвинулись. Войска РФ 23 и 24 февраля атаковали в районе Андреевки, Константинополя и Улаклы.

Недавно российские оккупанты продвинулись в направлении Большой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 24 февраля, показывают, что захватчики продвинулись на северо-запад от Времевки (к западу от Большой Новоселки).

Войска РФ атаковали в районе Новоочеретоватого, Скудного, Днепроэнергии, возле Бурлацкого, Новоселки и Новополя 23 и 24 февраля.

"Южная ось"

24 февраля войска РФ продолжали наступательные действия на западе Запорожской области, но не продвинулись. Российские оккупанты атаковали возле Степного, Щербаков, Каменского и Пятихаток 23 и 24 февраля.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские захватчики периодически атакуют со стороны Работино и вдоль трассы Т-0803 Новофедоровка - Новоданиловка.

Представитель бригады ВСУ, которая действовала на Ореховском направлении, 24 февраля сообщил, что оккупанты накапливают живую силу и пытаются подтянуть тяжелую технику, но активные наступательные действия не наблюдаются.

Спикер также отметил, что враг не будет сосредотачивать большое количество техники в этом районе, поскольку военное командование РФ не считает Ореховское направление приоритетным.

24 февраля войска РФ продолжали наступать на Херсонском направлении, но не продвинулись. Российские захватчики 24 февраля атаковали в направлении н.п. Садовое.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе в вечерней сводке 24 февраля информировали, что с начала суток на фронте уже произошло 92 боевых столкновения.

В военном командовании отметили, что наибольшее количество вражеских атак до сих пор фиксируется на Покровском направлении.