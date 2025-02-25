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Дроновый удар по жилому сектору Сум: в ГСЧС показали последствия

Сумы, Вторник 25 февраля 2025 07:19
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Дроновый удар по жилому сектору Сум: в ГСЧС показали последствия Фото: в ГСЧС уточнили последствия дронового удара по Сумах 25 февраля (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Владимир Костырин

Во время воздушных дроновых ударов по Сумах этой ночью, 25 февраля, российские захватчики атаковали жилой сектор города. Чрезвычайники уточнили последствия, и показали кадры с места вражеского обстрела.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как проинформировали спасатели, из-за попадания БПЛА противника были повреждены жилые здания.

"25 февраля враг атаковал жилой сектор Сум. В трех многоэтажках и других зданиях взрывной волной выбито 148 окон", - говорится в сообщении ГСЧС.

Также в Службе рассказали, что спасатели обследовали территорию и оказали помощь пострадавшим.

"По предварительным данным, ранены два человека", - передали чрезвычайники.

Удар "Шахедов" по Сумах

Ранее сообщалось, что российские захватчики этой ночью снова запустили дроны-камикадзе для воздушных ударов по Украине.

Под утро стало известно, что в Сумах были слышны взрывы, и из-за вражеского дронового удара была повреждена жилая многоэтажка. Городские власти рассказали, что "прилеты" ударных БПЛА типа "Шахед" были в районе озера Чеха. Пострадали два человека.

Кроме того, утром в Сумах разворачивают штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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