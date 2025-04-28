За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1160 солдат и 4 танка, - ВСУ

Воздушные атаки России

Российский агрессор продолжает обстреливать населенные пункты Украины ударными дронами, ракетами и управляемыми авиабомбами.

Днем в воскресенье, 27 апреля, россияне обстреляли дронами Днепропетровскую область. Пострадали Никополь, Покровская и Марганецкая община.

Кроме того, агрессор атаковал ударными БпЛА Житомир. В городе повреждены дома и хозяйственные постройки, возникли масштабные пожары.

Также российские дроны атаковали территорию вблизи железнодорожного вокзала Славянска Донецкой области.

Днем в воскресенье, агрессор несколько раз бил управляемыми авиабомбами по Константиновке Донецкой области, есть погибшие.

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