За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1160 солдат и 4 танка, - ВСУ

За последние сутки с 27 на 28 апреля, потери армии РФ на фронте составили 1160 солдат и более 100 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.25 ориентировочно составили:
Российский агрессор продолжает обстреливать населенные пункты Украины ударными дронами, ракетами и управляемыми авиабомбами.
Днем в воскресенье, 27 апреля, россияне обстреляли дронами Днепропетровскую область. Пострадали Никополь, Покровская и Марганецкая община.
Кроме того, агрессор атаковал ударными БпЛА Житомир. В городе повреждены дома и хозяйственные постройки, возникли масштабные пожары.
Также российские дроны атаковали территорию вблизи железнодорожного вокзала Славянска Донецкой области.
Днем в воскресенье, агрессор несколько раз бил управляемыми авиабомбами по Константиновке Донецкой области, есть погибшие.
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