ВСУ имели успех в районе Торецка, оккупанты продвинулись под Великой Новоселкой: карты ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись в районе Торецка. Между тем на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Великой Новоселки.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на новый отчет американского Института изучения войны (ISW ).

Операция ВСУ в России

Войска РФ 1 марта продолжили наступательные операции вдоль "украинского плацдарма" в Курской области, но не продвинулись.

28 февраля и 1 марта войска РФ наступали на северо-запад от Суджи в районе Лебедевки и на север от Суджи в районе Малой Локни, Викторовки и Новой Сорочины.

1 марта российский "военкор" заявил, что части 177-го морского пехотного полка ВС РФ (Каспийская флотилия) попросили войска РФ нанести авиаудар с применением ФАБ-3000 по Гуеву (к югу от Суджи) после сообщений о российском ударе ФАБ-3000 вблизи Куриловки 28 февраля.

1 марта российские захватчики продолжали утверждать, что войска РФ якобы действуют на севере Сумской области вблизи международной границы.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки на Харьковском направлении возле Волчанска 28 февраля и 1 марта, но не продвинулись.

Операция РФ №2 - Луганская область

Войска РФ 1 марта продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но также не смогли продвинуться. 28 февраля и 1 марта российские оккупанты атаковали в районе Голубовки. Кондрашовки, Двуречной и Новоосиново.

Российские захватчики 1 марта наступали на Боровом направлении, но не продвинулись. 28 февраля и 1 марта войска РФ атаковали возле Загрызово и Лозовой.

1 марта российский "военкор" заявил, что путинские войска наносят удары по Харькову и Боровой, и намекнул, что они могут интегрировать удары "Шахедами" с наземной деятельностью. При этом эксперты ISW не могут подтвердить это заявление.

Войска РФ 1 марта продолжили наступление на Лиманском направлении, но не продвинулись. Российские оккупанты атаковали в районе Зеленой Долины, Нового, Новомихайловки, Ивановки и Ямполевки 28 февраля и 1 марта.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские оккупанты 1 марта продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Белогоровки и Верхнекаменского 28 февраля и 1 марта.

Российский источник ISW утверждал, что Силы обороны Украины контратаковали возле Белогоровки.

Войска РФ 1 марта продолжали наступательные действия в направлении Часового Яра, но продвинуться не смогли. 28 февраля и 1 марта российские захватчики наступали в районе Орехово-Васильевки.

1 марта российский "военкор" заявил, что хорошие погодные условия и активизация украинских беспилотников затрудняют деятельность войск РФ вблизи Часового Яра.

Силы обороны Украины продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 28 февраля, показывают, что ВСУ продвинулись вблизи улицы Толбухина и возле шахты "Центральная" (оба в центре Торецка).

Российские оккупанты наступали под самим Торецком, возле Крымского, Дачного, Делиевки, Леонидовки и Щербиновки 28 февраля и 1 марта.

Российский блогер 1 марта заявил, что ВСУ имеют количественное преимущество в беспилотниках вблизи Торецка и активно проводят диверсионно-разведывательные работы вблизи породного отвала шахты №10 на северо-западе Торецка, шахты "Центральная", многоэтажного блока в центре города и вблизи породного отвала шахты "Торецкая" на севере Торецка.

Российский "военкор" охарактеризовал значительную часть Торецка как спорную "серую зону", и предположил, что путинские войска могут перебросить дополнительные силы в Торецк, чтобы усилить свою группировку в этом районе.

Войска РФ 1 марта продолжили наступать на Покровском направлении, но не продвинулись. Российские оккупанты атаковали вблизи Новой Полтавки, Барановки, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Песчаного, Котлино, Удачного, Новоукраинки, Надеевки, Преображенки и Богдановки 28 февраля и 1 марта.

Российские захватчики наступали на запад от Курахово вблизи Константинополя, Андреевки и Улаклы 28 февраля и 1 марта, но не продвинулись.

Недавно российские оккупанты продвинулись в направлении Большой Новоселки. Геолокационные кадры от 28 февраля показывают, что российские захватчики продвинулись на юг от Бурлацкого.

28 февраля и 1 марта войска РФ атаковали вблизи Привольного, Бурлацкого, Скудного, Днепроэнергии и Ровнополья.

"Южная ось"

Российские оккупанты осуществили ограниченную наземную атаку к юго-западу от Гуляйполя вблизи н.п. Чаривное 1 марта, но не смогли продвинуться.

Войска РФ 1 марта наступали на Запорожском направлении, но также продвинуться не смогли. 28 февраля и 1 марта российские захватчики атаковали возле Пятихаток и Каменского. Российский "военкор" заявил 1 марта, что ВСУ незначительно продвинулись на северо-запад от Работино возле Щербаков.

1 марта войска РФ наступали в неопределенных районах на Херсонском направлении, но не продвинулись.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 1 марта информировали, что с начала суток на фронте произошло 83 боевых столкновений.

Также в Силах обороны Украины рассказали, что наибольшее количество боев произошло на Покровском, Курском и Торецком направлениях.