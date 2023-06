Свитолина проигнорировала провокацию Соболенко: белоруска придумала нелепое оправдание

25-летняя спортсменка из Беларуси устроила очередной провокационный выпад на Открытом чемпионате Франции. После завершения поединка она подошла к сетке и стала ждать Свитолину, чтобы пожать руки. Впрочем, больше года украинские теннисистки игнорируют этот ритуал в противостояниях с россиянками и белорусками.

Соболенко, очевидно, осознанно пошла на такой шаг. Когда украинка подала руку судье на вышке и пошла собирать вещи, она в очередной раз разыграла удивление. Трибуны отреагировали свистом в адрес Свитолиной, а белорусская теннисистка насмешливо улыбнулась.

"Не знаю, почему Соболенко ждала меня возле сетки. Мне кажется, что я достаточно четко выражала свою позицию. Накалила ли она этим ситуацию на трибунах? К сожалению, думаю, что да", – достойно отреагировала на поступок белоруски Свитолина.

После неудачной провокации Соболенко решила разыграть карту непонимания ситуации. Свой выход в сетку с тщетной надеждой пожать руку отечественной теннисистке она назвала "инстинктом". Еще и добавила, что публика незаслуженно подвергла Свитолину нападкам.

"Не знаю. Это просто инстинкт, потому что я всегда так поступаю после всех матчей. Свист в адрес Свитолиной? Она этого не заслужила. Я очень уважаю то, что он делает после рождения ребенка", – заявила на послематчевой пресс-конференции Соболенко.

Лучше всех лицемерие белорусской теннисистки подчеркнул бывший теннисист-профессионал Александр Долгополов. Украинец, некогда находившийся в топ-15 рейтинга ATP, в персональном Twitter разнес Соболенко.

"Пока Россия подрывает дамбу с помощью своего друга-мини-диктатора – "опасно на пресс-конференции", "без комментариев" – королева драмы умышленно стоит у сетки, высмеивая все то, через что проходит Украина. Жалкая", – написал экс -теннисист.

На старте "Ролан Гарроса" белорусская теннисистка решила разыграть на публике удивление из-за отказа Марты Костюк пожать руку. Как следствие, часть болельщиков освистала украинскую теннисистку, когда она покидала корт. Затем Соболенко после неудобных вопросов прессы проигнорировала несколько медиа-мероприятий.

Aryna Sabalenka gets the better of Elina Svitolina to advance to the French Open semi-finals!



The two do not share a handshake at the net #RolandGarros pic.twitter.com/OR0SLzLJwZ