Мінцифри запускає платформу "Екосистема": для чого вона необхідна

Вказано, що зараз отримання одного дозвільного документа в екологічній сфері займає понад 4 300 годин очікування. А ще 6 тисяч гривень витрат для підприємців. Однак завдяки цифровізації це зміниться.

Платформу презентував заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"Платформу створили, щоб кожен мав актуальну достовірну інформацію про стан навколишнього середовища та природні ресурси, а також взаємодіяв з нами в прозорий і зручний спосіб", - сказано у повідомленні.

На порталі доступні шість послуг:

висновок про транскордонне перевезення відходів,

ліцензія на відходи,

лісорубний квиток,

сертифікат походження деревини,

декларація про відходи,

дозвіл на спецводокористування.

А також міститься уся екологічна інформація про стан навколишнього середовища України.

"Зручно, швидко, без корупції та паперів можна отримати доступ до 35 реєстрів екологічної інформації. Загалом планують запустити 29 послуг та інтегрувати їх з порталом "Дія". На порталі доступна Екологічна мапа, яка надає можливість громадянам надіслати звернення з геоприв’язкою та фотоматеріалами щодо виявлених місць стихійних сміттєзвалищ", - підкреслюється у повідомленні.

Також будуть відкриті дані понад 60 реєстрів, що дасть можливість кожному українцю моніторити стан довкілля, зокрема якість води, повітря, пестициди, лісові пожежі тощо в реальному часі.

"При розробці платформи ми поставили собі дві амбітні цілі - створити зручні онлайн-послуги для підприємців і забезпечити доступ до екологічної інформації для суспільства. Ми хочемо, щоб всі реєстри були відкриті і кожен, кому екологічна інформація потрібна, просто роздрукував її з офіційного реєстру", - пояснив Стрілець.

Вказано, що розробка Екосистеми стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації, проекту USAID/UKAID "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" та Офісу ефективного регулювання BRDO.