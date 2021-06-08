Промпідприємства завдали збитків екології України на 67 млн гривень за перший квартал

Понад 67 мільйонів гривень збитків розрахувала Державна екоінспекція під час перевірок промислових підприємств. Таку шкоду завдали за перший квартал цього року.

"Промисловість - один з головних драйверів зростання української економіки. Проте у цієї галузі є і зворотній бік - негативний вплив на стан навколишнього середовища. Промисловий комплекс України застарів і потребує модернізації, щоб відповідати сучасним природоохоронним вимогам", - зазначив очільник інспекції.

За його словами, екологізацію виробництва здійснюють одиничні підприємства.

"Лише за перші 3 місяці 2021 року Держекоінспекція склала понад 4,8 тисячі адмінпротоколів про екологічні порушення. В середньому на одному підприємстві ми фіксуємо 4 факти недотримання природоохоронного законодавства", - сказав Мальований.

За словами посадовця, для зміцнення екологічного контролю за промисловістю Держекоінспекція проводить внутрішню трансформацію. Проводиться закупівля нового обладнання.

"Співпрацюємо з Національним центром управління та випробування космічних засобів, отримуючи супутникові знімки для виявлення незаконного видобутку надр, засмічення тощо. На жаль, досягненню цього KPI заважають мізерні штрафи за недопуски та забруднення довкілля, низькі зарплати інспекторів, недостатнє фінансування на сплату судового збору", - пояснив глава ДЕІ.

Він підкреслив, що для усунення цих проблем та для сприяння модернізації промислового комплексу необхідне комплексне оновлення законодавства.

"Якісний екологічний контроль - один з найважливіших кроків для допомоги бізнесу. Він сприятиме осучасненню, екологізації, енергоефективності промисловості та посилення її конкурентоспроможності на зовнішньому ринку", - підсумував Мальований.