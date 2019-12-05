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У МВС розповіли, як водії зможуть відновити права онлайн

Новини » Суспільство     05.12.2019 - 16:27
У МВС розповіли, як водії зможуть відновити права онлайн
Фото: Сергій Гончаров (mvs.gov.ua)

МВС представить даний сервіс найближчим часом

Українці найближчим часом зможуть відновлювати водійські права зі смартфона або персонального комп'ютера. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, передає прес-служба МВД.

За його словами, найближчим часом МВС представить сервіс, за допомогою якого можна буде замовити онлайн або відновити втрачене посвідчення водія.

"Не потрібно буде нікуди ходити, все це можна буде зробити або з персонального комп'ютера або смартфону. Це дійсно той сервіс, який показує зміни у взаємодії держави і громадянина", - зазначив Гончаров.

Він також підкреслив, що для відновлення прав потрібно буде всього лише зробити кілька кліків на будь-якому гаджеті.

"Наприклад, ви втратили документи. Що потрібно зробити? Потрібно мати електронний засіб ідентифікації вас, як громадянина, який може бути зіставлений з інформацією в реєстрах. Ви заходите в електронний кабінет водія, вказуєте, що ви втратили посвідчення, надаєте скан-копію медичної довідки про те, що у вас немає протипоказань. Потім обираєте, де вам буде зручно забрати водійське посвідчення, платите 201 гривню за бланк і вам приходить повідомлення про те, що можете забрати його в будь-який зручний час", - зазначив Гончаров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вирішив у 2020 році оцифрувати всю територію України, а також зробити точну 3D-модель в рамках запуску земельної реформи.

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