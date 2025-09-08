ua en ru
Минцифры запустило первую государственную платформу с искусственным интеллектом

Понедельник 08 сентября 2025 16:46
Минцифры запустило первую государственную платформу с искусственным интеллектом Фото: все ключевые государственные проекты объединили в одну платформу (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Украине появилась первая единая платформа, которая объединила информацию обо всех ключевых государственных АІ-проектах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства цифровой трансформации.

"Минцифра запускает единое окно ИИ-инициатив в Украине - первую государственную онлайн-платформу, которая объединяет все ключевые ИИ-проекты, полезные документы, актуальные новости и возможности в сфере искусственного интеллекта", - сообщили в ведомстве.

Как утверждают в Минцифры, теперь бизнес, государственные организации, научные и образовательные учреждения, а также международные партнеры могут напрямую присоединиться к ИИ-трансформации Украины.

На платформе каждый будет иметь доступ к актуальным рекомендациям, полезным инструментам и практическим гайдам по использованию искусственного интеллекта в различных сферах.

Также есть возможность присоединиться к ведущему комитету при Минцифре, в частности, принять участие в формировании стратегии по ИИ до 2030 года; ознакомиться с компаниями, которые присоединились к регулированию отрасли, и узнать об ИИ-комьюнити в Украине.

Еще на платформе есть возможность в безопасной среде протестировать на соответствие международным стандартам свои ИИ-решения и получить поддержку от государства в различных сферах: GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech, EdTech.

Минцифры запустило первую государственную платформу с искусственным интеллектом

Напомним, что Украина стала первой страной в мире, где можно воспользоваться государственными услугами с помощью искусственного интеллекта.

В Минцифры сообщали, что имеют цель за 5 лет войти в топ-3 государств мира по развитию и интеграции ИИ в публичный сектор.

Также сообщалось, что в Украине стал доступен чат-бот Google Bard на основе искусственного интеллекта. Он имеет интерфейс, в том числе и на украинском языке.

