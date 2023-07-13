В Украине заработал чат-бот на основе искусственного интеллекта Google Bard: что он может
В Украине стал доступным чат-бот Google Bard на основе искусственного интеллекта. У него есть интерфейс, в том числе и на украинском языке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифры.
Чат-бот помогает получать четкие ответы на вопросы. Так, пользователь формулирует запрос, а Bard собирает наиболее подходящую информацию из интернета.
Таким образом, людям не нужно тратить время на поиск информации вручную - Bard сделает все сам.
Что такое Google Bard?
Это разговорный генеративный чат-бот с искусственным интеллектом. Его разработали в качестве прямого ответа на рост популярности ChatGPT и выпустили в ограниченном объеме в марте 2023 года.
На официальном сайте Bard называется креативным и полезным помощником, который поможет найти вдохновение, повысить продуктивность и воплотить идеи в жизнь.
Например, его можно попросить спланировать идеальную вечеринку, создать макет приглашения, составить список аргументов за и против принятия решения, объяснить сложную тему простыми словами и многое другое.
"Bard - это эксперимент, поэтому его ответы могут быть неточными или неприемлемыми", - значится на сайте.
Что может Bard?
- Слушать ответы, а не только читать их. Так вы можете услышать правильное произношение слова или, например, стихотворение.
- Сохранять историю разговоров - есть возможность просмотреть историю изменений и ваш диалог с Bard.
- Экспорт кода Python в Replit (в дополнение к Google Colab).
- Делитесь вашими разговорами с друзьями.
Поговорить с Bard можно по ссылке.
Программы с искусственным интеллектом
Отметим, что 1 июня в Украине стало доступно приложение ChatGPT, разработанное компанией OpenAI. Оно может имитировать диалог, отвечать на дополнительные вопросы, признавать ошибки, отрицать неправильные предпосылки и т.д.
При этом каждый день появляется все больше программ с искусственным интеллектом, как Amazon Alexa, Google Assistant или Midjourney.
При этом запуск ChatGPT стал революционным шагом в сфере технологий и дал толчок к активной разработке продуктов с искусственным интеллектом. Однако вместе с этим возрастает риск дезинформации, а личные данные пользователей могут оказаться в опасности. С учетом этого в Евросоюзе готовят закон, который будет регулировать использование ИИ.
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