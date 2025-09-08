ua en ru
Мінцифри запустило першу державну платформу зі штучним інтелектом

Україна, Понеділок 08 вересня 2025 16:46
Мінцифри запустило першу державну платформу зі штучним інтелектом Фото: всі ключові державні проекти об'єднали в одну платформу (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

В Україні з'явилась перша єдина платформа, яка поєднала інформацію про всі ключові державні АІ-проекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства цифрової трансформації.

"Мінцифра запускає єдине вікно ШІ-ініціатив в Україні - першу державну онлайн-платформу, яка поєднує всі ключові АІ-проєкти, корисні документи, актуальні новини та можливості у сфері штучного інтелекту", - повідомили в відомстві.

Як стверджують в Мінцифри, тепер бізнес, державні організації, наукові й освітні заклади, а також міжнародні партнери можуть напряму долучитися до АІ-трансформації України.

На платформі кожен матиме доступ до актуальних рекомендацій, корисних інструментів та практичних гайдів з використання штучного інтелекту в різних сферах.

Також є змога долучитися до провідного комітету при Мінцифрі, зокрема, взяти участь у формуванні стратегії із ШІ до 2030 року; ознайомитися з компаніями, що долучилися до регулювання галузі, та дізнатися про АІ-комʼюніті в Україні.

Ще на платформі є можливість у безпечному середовищі протестувати на відповідність міжнародним стандартам свої ШІ-рішення та отримати підтримку від держави в різних сферах: GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech, EdTech.

Нагадаємо, що Україна стала першою країною у світі, де можна скористатись державними послугами за допомогою штучного інтелекту.

У Мінцифри повідомляли, що мають ціль за 5 років увійти до топ-3 держав світу за розвитком та інтеграцією ШІ у публічний сектор.

Також повідомлялось, що в Україні став доступний чат-бот Google Bard на основі штучного інтелекту. Він має інтерфейс, в тому числі й українською мовою.

