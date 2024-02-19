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Минцифры заверяет: в "Дії" не будет сервисов, связанных с мобилизацией

Фото: Михаил Федоров, вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В приложение "Дія" не будут добавлять сервисы, которые связаны с мобилизацией, в рамках нового законопроекта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Суспільне" заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он рассказал, что цифровые решения в вопросе вызова в территориальные центры комплектации и соцподдержки будут зависеть от законопроекта о мобилизации, который Верховная рада недавно поддержала в первом чтении. 

По словам Федорова, е-реестр военнообязанных должен быть качественным, чтобы не было случаев, когда человек остается “вне радаров”. 

При этом на основании данных в реестре должны приниматься решения о мобилизации: сколько людей и в каких регионах. 

"Я не хочу говорить о возможных сценариях, потому что закон еще готовится ко второму чтению. Единственное, могу еще раз заверить, что в "Дії" не планируется отправлять повестки. Там не будет сервисов, связанных с мобилизацией - в каком бы формате Рада не приняла законопроект", - подчеркнул вице-премьер. 

Законопроект о мобилизации

Напомним, сейчас в Верховной раде рассматривают законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения. 

В частности,  в документе содержаться нормы о вручении повесток через электронный кабинет.

Более детально об этом - в материале проекта РБК-Украина Styler

 

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Михаил ФедоровМінцифраДияМобилизация в Украине