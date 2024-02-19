Минцифры заверяет: в "Дії" не будет сервисов, связанных с мобилизацией

Он рассказал, что цифровые решения в вопросе вызова в территориальные центры комплектации и соцподдержки будут зависеть от законопроекта о мобилизации, который Верховная рада недавно поддержала в первом чтении.

По словам Федорова, е-реестр военнообязанных должен быть качественным, чтобы не было случаев, когда человек остается “вне радаров”.

При этом на основании данных в реестре должны приниматься решения о мобилизации: сколько людей и в каких регионах.

"Я не хочу говорить о возможных сценариях, потому что закон еще готовится ко второму чтению. Единственное, могу еще раз заверить, что в "Дії" не планируется отправлять повестки. Там не будет сервисов, связанных с мобилизацией - в каком бы формате Рада не приняла законопроект", - подчеркнул вице-премьер.

Законопроект о мобилизации

Напомним, сейчас в Верховной раде рассматривают законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

В частности, в документе содержаться нормы о вручении повесток через электронный кабинет.

Более детально об этом - в материале проекта РБК-Украина Styler.