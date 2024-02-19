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Мінцифри запевняє: у "Дії" не буде сервісів, пов'язаних з мобілізацією

Фото: Михайло Федоров, віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У додаток "Дія" не додаватимуть сервісів, пов'язаних з мобілізацією, в рамках нового законопроекту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Суспільне" заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він розповів, що цифрові рішення у питанні виклику до територіальних центрів комплектації та соцпідтримки залежатимуть від законопроекту про мобілізацію, який Верховна рада нещодавно підтримала у першому читанні.

За словами Федорова, е-реєстр військовозобов'язаних має бути якісним, щоб не було випадків, коли людина залишається "поза радаром".

При цьому на підставі даних у реєстрі мають ухвалюватися рішення про мобілізацію: скільки людей та в яких регіонах.

"Я не хочу говорити про можливі сценарії, тому що закон ще готується до другого читання. Єдине, можу ще раз запевнити, що в "Дії" не планується надсилати повістки. Там не буде сервісів, пов'язаних з мобілізацією - у якому б форматі Рада не ухвалила законопроект", - підкреслив віце-прем'єр.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, зараз у Верховній раді розглядають законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.

Зокрема, у документі містяться норми щодо вручення повісток через електронний кабінет.

Більш детально про це - у матеріалі проекту РБК-Україна Styler.

 

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Михайло ФедоровМінцифраДіяМобілізація в Україні