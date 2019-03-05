У Мінсоцполітики назвали умову для скасування субсидії на наступний рік

Фото: платіжки за комунальні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Станом на травень не повинно бути заборгованості за комуналку більше 340 грн

Заборгованість за житлово-комунальні послуги станом на травень 2019 року призведе до відмови у призначенні субсидій. Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства соціальної політики.

Як зазначили в міністерстві, є громадяни, яким субсидія в грошовій формі надійде разом з пенсією у 20 числах березня - у їхній пенсійний день. У переважній більшості це працюючі пенсіонери.

"Субсидію не відмінять. Допомога готівкою наступного місяця так само прийде у день виплати пенсії. Головне, щоб заборгованості не було станом на травень 2019 - тоді, коли відбувається перепризначення субсидій на новий рік", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України згідно із затвердженим графіком розпочав фінансування пенсій та житлових субсидій з 1 березня 2019 року.

Нагадаємо, в травні 2019 року всім одержувачам субсидій потрібно обов'язково подати заяву та декларацію про доходи до управління соціального захисту населення. Автоматичне перепризначення допомоги буде стосуватися тільки тих, хто звернувся за субсидією вперше в 2019 році.

Оплата комунальних платежів після 20 березня не буде впливати на субсидію наступного місяця. Однак, якщо станом на травень 2019 року у домогосподарства буде прострочена понад місяця заборгованість за послуги понад 340 гривень, субсидію на сезон 2019-2020 рр. не призначать.