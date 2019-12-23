Названа попередня причина пожежі в інтернаті Старобільська

Фото з місця інциденту (t.me/denisovaombudsman)

У результаті пожежі загинули чотири людини, ще троє отримали тілесні ушкодження

Стала відома причина пожежі в інтернаті, яка сталася в місті Старобільськ Луганської області. Про це у Telegram повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Як повідомила Денісова, за попередньою версією слідства причиною є несправність електромережі.

Нагадаємо, повідомлення про пожежу надійшло 22 грудня о 21.09. Горів один з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату.

"У результаті пожежі загинуло 4 підопічних, 3 - отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані каретою швидкої допомоги в лікарню. Старобільськ. Пожежу локалізовано о 21:32 та ліквідовано о 22:55", - повідомили раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій

Також РБК-Україна писало, що в Подільському районі столиці сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку, в результаті чого загинули дві людини.

Крім цього, у Львові 21 грудня стався вибух на 12 поверсі житлової багатоповерхівки в Шевченківському районі, в результаті чого була травмована людина.

Також повідомлялося, що в Києві сталася пожежа у гуртожитку №8 Національного Авіаційного Університету. В ході обстеження будівлі з'ясувалося, що загоряння сталося в підсобному приміщенні на першому поверсі, а дим поширився до дев'ятого поверху.