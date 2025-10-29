ua en ru
Минсоцполитики анонсировало зимнюю помощь для украинцев: кто и сколько получит

Украина, Среда 29 октября 2025 20:40
UA EN RU
Минсоцполитики анонсировало зимнюю помощь для украинцев: кто и сколько получит Фото: Денис Улютин, министр социальной политики (facebook.com/minfin.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Министр социальной политики Денис Улютин заявил, что малообеспеченные семьи получат зимнюю помощь в размере 6,5 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дениса Улютина.

"Мы работаем над этим актом. Должны на ближайший Кабмин вынести на рассмотрение 6,5 тысяч гривен для семей из числа малообеспеченных, в том числе, на прифронтовой территории", - рассказал он.

По словам Улютина, средства на эти выплаты у государства есть. Он добавил, что, как только будет принято решение о принятии, выплаты начнутся немедленно.

Напомним, Кабмин планирует ввести единовременную выплату в размере 6 500 гривен для социально уязвимых украинцев. Помощь получит около 660 тысяч граждан, правительство планирует выделить для этого 4,3 млрд гривен из государственного бюджета.

В частности, по 6 500 гривен выплатят детям из числа внутренне перемещенных лиц, из малообеспеченных семей и над которыми установлена опека или попечительство. Также деньги получат дети, лишенные родительской опеки с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Кроме того, помощь окажут людям с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц и одиноким пенсионерам, которые получают надбавку на уход.

К слову, Кабинет министров утвердил порядок выплат помощи жителям прифронтовых территорий. Зимой они смогут получить на отопление по 19 400 гривен.

Отметим, выплатить на детей из малообеспеченных семей и семей переселенцев по 6,5 тысяч гривен Кабинет министров решил осуществить в 2024 году. В декабре прошлого года выплаты по социальной программе "Теплая зима" получили почти 600 тысяч украинцев.

