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Правительство расширило программу выплат 6500 гривен на детей переселенцев

Украина, Вторник 21 января 2025 12:02
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Правительство расширило программу выплат 6500 гривен на детей переселенцев Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров изменил условия программы выплат 6500 гривен для детей внутренне переселенных лиц. Деньги получат те, кто не получил в декабре.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

"Сегодня правительство совершенствует еще одну важную социальную программу - "Теплая зима". Это выплаты на каждого ребенка из малообеспеченных семей и из семей ВПЛ", - сказал он.

Как напомнил Шмыгаль, в декабре 2024 года выплаты получили почти 600 тысячам украинцев по этой программе. На каждого ребенка было выплачено по 6500 грн.

"Теперь вносим изменения, что семьи, которые в прошлом году по техническим причинам не были включены в перечень получателей, теперь получат помощь. Эти средства они смогут потратить на самые насущные потребности, в частности на теплые вещи для детей", - сообщил премьер.

Напомним Кабинет министров решил осуществить выплатить на детей из малообеспеченных семей и семей переселенцев по 6,5 тысяч гривен.

Как сообщили в Минсоцполитики, в течение декабря 2024 года семьи, которые являются малообеспеченными семьями с детьми, или семьями-ВПЛ с детьми, которые получают выплаты на проживание, получили на каждого ребенка до 18 лет по 6 500 грн одноразовой денежной помощи.

Также такую помощь начислено лицам с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц.

Дополнительно обращаться за назначением выплаты было не нужно. Благодаря цифровым обменам и информации, имеющейся в государственных реестрах, выплату назначено автоматически, а средства поступили на карточный счет получателя помощи.

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Внутренне перемещенные лица
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