У Мінсоці пояснили, чого найбільше потребують люди, які постраждали від війни

Як зазначила міністр, людям, які постраждали від війни, гуманітарна допомога у вигляді товарів потрібна лише у перший час або певним категоріям - одинокі літні, люди з інвалідністю, або в особливих обставинах - в оточених містах, які знаходяться під обстрілами.

"В усіх інших випадках потрібна системна допомога з житлом, працевлаштуванням та коштами на перший час, які допоможуть налагодити життя людині або родині", - сказала вона.

Як зазначила Лазебна, для того, щоб фінансувати такі комплексні рішення, потрібні не товари, а кошти.

"Національний банк відкрив Мінсоцполітики гуманітарний рахунок для залучення коштів саме на фінансування такої системної допомоги. І ми зараз закликаємо всіх наших міжнародних партнерів максимально консолідувати допомогу з усіх джерел на цей рахунок, щоб фінансувати системні рішення", - додала вона.