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В Минсоце объяснили, в чем больше всего нуждаются люди, пострадавшие от войны

Фото: министр социальной политики Марина Лазебная (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Людям, пострадавшим от войны в Украине нужна помощь с жильем, трудоустройством и деньгами. Для этого необходимо принимать системные решения.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сказала в интервью РБК-Украина.

Как отметила министр, людям, которые пострадали от войны, гуманитарная помощь в виде товаров нужна только в первое время или определенным категориям - одинокие пожилые, люди с инвалидностью, или в особых обстоятельствах - в окруженных городах, которые находятся под обстрелами.

"Во всех других случаях нужна системная помощь с жильем, трудоустройством и средствами на первое время, которые помогут наладить жизнь человеку или семье", - сказала она.

Как отметила Лазебная, для того, чтобы финансировать такие комплексные решения, нужны не товары, а деньги.

"Национальный банк открыл Минсоцполитики гуманитарный счет для привлечения средств именно на финансирование такой системной помощи. И мы сейчас призываем всех наших международных партнеров максимально консолидировать помощь из всех источников на этот счет, чтобы финансировать системные решения", - добавила она.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Министерство социальной политики