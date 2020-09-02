Затриманих в Білорусі журналістів планують судити як учасників акції протесту

Фото: журналісти (t.me nexta_live)

У Мінську (Білорусь) затриманим журналістам, які виконували свою роботу під час протестів, пред'явлено звинувачення в участі в несанкціонованому масовому заході за статтею 23.34 КоАП. Вона передбачає покарання у вигляді штрафу або адміністративного арешту.

Про це повідомляє Onliner.

У Білоруській асоціації журналістів заявили, що такі дії влади є грубим порушення законодавства. Вони вимагають негайного звільнення з-під варти затриманих.

Шістьох журналістів доставили вчора в РУВС Жовтневого району для перевірки документів і вони залишились там на ніч. Серед затриманих представники видань Tut.by, "Комсомольська правда в Білорусі", "БелаПАН".

Відомо, що розгляд адміністративної справи відбудеться сьогодні в суді Жовтневого району.

За інформацією видання "Наша Ніва", понад 20 працівників Tut.by перебували у будівлі РВВС цієї ночі, де знаходяться їх затримані колеги.

Нагадаємо, у Білорусі в ніч на 29 серпня заблокували ще два новинних ресурсах "Наша Ніва" і Naviny.by.

Крім того, у Мінську на площі Свободи співробітники правоохоронних органів затримали близько 20 журналістів; серед затриманих журналісти Reuters, Associated Press, ТАСС, "Наша Нива" і TUT.by.

Громадська організація "Білоруська асоціація журналістів" (БАЖ) вимагає припинити тиск на пресу і розблокувати сайти ЗМІ.