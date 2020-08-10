У Мінську стались потужні вибухи

В Мінську зараз проходять масові протести. Сталось кілька потужних вибухів.

Про це повідомляє NEXTA Live.

На вулиці Віри Хоружої в Мінську чути постріли і вибухи гранат. Це в декількох кілометрах від епіцентру протестів.

Крім того, між мітингувальниками та міліцією відбуваються зіткнення.

Відзначимо, для розгону протестуючих в Мінську використовується вода і світлошумові гранати, люди розбігаються.

Нагадаємо, в країні проходять масові протести після того, як стало відомо, що за попередніми результатами вибори виграв діючий президент Олександр Лукашенко.

Крім того, в Мінську в ході протестів почалися сутички між правоохоронцями та протестувальниками.

РБК-Україна писало, що президент Польщі Анджей Дуда і президент Литви Гітанас Науседа виступили зі спільною заявою на тлі протестів, закликавши білоруську владу дотримуватися основних демократичних стандартів.